Nicht am Sportplatz sondern mitten in Zwettl präsentierte der SC Zwettl seine neue Kampfmannschaft. Mit eingeschlossen ein tolles Rahmenprogramm das von Thomas Breit moderiert wurde. Neben der Zwettler Sängerin Romy Mayer mit ihrer neuen CD, präsentierte der frühere Stadionsprecher des SK Rapid Andy Marek direkt aus Wien kommend, sein neues Buch. Sportlich gewürzt wurde das Programm durch die Fußball Nachwuchs Hoffnung Christoph Führer. Er schaffte es, seinen Fußball 450 Mal zu „Gaberln“. Das heißt, er ließ den Fußball nur auf Fuß, Kopf, Schulter ununterbrochen tanzen, ohne ihn am Boden aufkommen zu lassen.

ÖVP-Stadträtin Anne Blauensteiner, selbst fußballaffin ließ sich nicht zu einem Selbsttest überreden. „ Ich habe jetzt nicht die richtigen Schuhe an. Wir wollen aber im Rahmen der „Summer days“ diesmal den SC Zwettl mit seinen Sportlern in der Stadt präsentieren“.

Trainer Helmut Lamatsch und Moderator Thomas Breit baten jeden einzelnen Spieler der Kampfmannschaft auf der Bühne. „Wir sind froh wieder spielen zu können. Unglücklicherweise leiden aber noch immer einige Spieler an den Folgen ihrer Sportverletzungen. Dennoch haben wir wieder einen guten Kader“ gab sich Helmut Lamatsch überzeugt.

Bürgermeister Franz Mold betonte die Wichtigkeit der Vereine in der Stadt. „Wir haben über 130 Vereine, davon über 30 Sportvereine, von denen der SC Sparkasse Zwettl einer der bekanntesten ist. Neben der Kampfmannschaft bot der Verein zusätzlich vielen Jugendlichen in der Corona Zeit eine Möglichkeit im Freien zu trainieren."

Nicht über die Freude am Fußball sondern über die Liebe sang die Zwettlerin Romy Mayer. Ihrem ersten Lied der neuen CD „Ich nenn es mal Liebe“ werden bald weitere folgen. Doch bis es soweit ist, wird sie gemeinsam mit Johanna Kronsteiner am 12. August im Schloss Ottenstein einen besonderen Konzertabend von Barock bis Klassik gestalten.

Und dann kam er doch. Andy Marek rauschte zwar etwas verspätet, aber dennoch zur rechten Zeit, direkt am Platz an. Mit im Gepäck sein neues Buch „Mein Leben mit Rapid 27,5“ Nicht als Lesung sondern auf seine Weise als mitreißender Platzsprecher, gab er Einblicke hinter die Kulissen des populären österreichischen Fußballvereins. Nach 20 Minuten Anekdoten gewürzt mit persönlichen Geschichten ging es dann an die Autogramme.

Bürgermeister Franz Mold sicherte sich als einer der ersten Fans das neu gedruckte Buch. Eine persönliche Widmung des Waldviertlers Andy Marek für den Waldviertler Landtagsabgeordneten war obligat.