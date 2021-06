Bärnkopf: Gestohlener Maibaum ist wieder da .

In Bärnkopf steht wieder jener Maibaum, der in der Nacht auf 1. Mai von einer achtköpfigen Maibaum-Diebesgruppe aus Waldhausen im Strudengau (Oberösterreich) gestohlen worden ist (die NÖN berichtete). Die „professionellen Maibaumdiebe“ brachten den Baum, so wie es die Tradition vorsieht, wieder zurück.