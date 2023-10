Innenminister Karner zu Gast bei Rechenzentrumsspezialist EPS

Gemeinsam mit Nationalratsabgeordnetem Lukas Brandweiner, sowie Christian Laister, Bürgermeister von Groß Gerungs, nahm sich der Minister Zeit, das neu errichtete Unternehmensgebäude in Dietmanns zu besichtigen. Es wurde im Juni 2023 feierlich eröffnet und ist der Arbeitsplatz von über 25 Fachkräften aus der Region. Von hier, einem weiteren Standort in Groß Gerungs und der Unternehmenszentrale in Maria Anzbach, realisiert das familiengeführte Unternehmen seit 25 Jahren Projekte im zentraleuropäischen Raum. In dieser Zeit versorgte es unter anderem Organisationen aus Wirtschaft und Industrie, Einsatzkräfte oder Forschungs- und Bildungseinrichtungen mit hoch spezialisierter Beratungsleistung und Ausstattung.

Ein besonderer Fokus des Besuchs lag auf den Gebieten der Notstromversorgung und hochverfügbarer IT-Infrastrukturen, deren Gewährleistung für die öffentliche und unternehmerische Sicherheit von zentraler Bedeutung ist. Minister Karner zeigte sich beeindruckt von den Bemühungen des Unternehmens in diesem Bereich: "Die Sicherheit der digitalen Infrastruktur ist von entscheidender Bedeutung für die Stabilität unseres Landes. Dabei spielen gut ausgebildete Fachkräfte und innovative Betriebe eine Schlüsselrolle. Unternehmen wie EPS, die sich auf die Entwicklung hochsicherer Lösungen für Rechenzentren spezialisiert haben, zeugen von der Leistungsfähigkeit und der Qualität des Wirtschaftsstandortes Niederösterreich“.