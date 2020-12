Die Nutzung von digitalen Medien ist ein selbstverständlicher Teil des Alltags geworden. Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung fehlt jedoch oft der Zugang dazu. Durch entsprechende Kurse und Schulung erhalten bei der Caritas Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung zukünftig die Möglichkeit, besser am digitalen Leben teilzunehmen. Die Inhalte sind dabei auf die Bedürfnisse der teilnehmenden Personen zugeschnitten und können bei Bedarf individuell angepasst werden.

Laut Birgit Janker, Verantwortliche für das neue Caritas-Projekt, findet derzeit in Kooperation mit einem Studenten der Sigmund-Freud-Universität Wien eine Befragung aller Klienten hinsichtlich Handy-, Internet- und Computernutzung statt. Erste Zwischenergebnisse zeigen, dass die Wünsche dabei sehr unterschiedlich sind. So wollen die einen Fotos mit dem Handy machen oder auf YouTube Musik hören, andere haben den Wunsch einen Text zu schreiben und diesen auszudrucken.

Die Befragung wird noch im Dezember abgeschlossen, danach auch dank der Unterstützung von Spendengeldern ein Weiterbildungsprogramm an den einzelnen Standorten konzipiert. Für Janker haben die beiden Lockdowns im Jahr 2020 gezeigt, wie wichtig die digitalen Vernetzungsmöglichkeiten geworden sind. So finden Gespräche zwischen Angehörigen und Klienten oder mit Therapeuten mittlerweile auch per Videokonferenz statt.

Das geplante Projekt kostet insgesamt 20.000 Euro und wird in den 15 Werkstätten, drei Recycling-Betrieben sowie zwei Carlas der Caritas umgesetzt. Seit September gibt es bereits Schulungen für Betreuer, im Frühjahr soll die Auswertung der Befragung vorliegen. Im September 2021 starten die Kurse für Klienten.

Gemeinsam in den den Urlaub fahren

32 Menschen im Alter von 27 bis 70 (davon 26 in Vollzeit) haben ihr Zuhause in drei Wohngruppen im seit 2017 bestehenden Caritas-Wohnhaus Paudorf. „Sie bekommen bei uns Unterstützung in allen Angelegenheiten des täglichen Lebens – bis hin zur Begleitung beim Arztbesuch oder beim Einkauf.“ Ein 40-köpfiges multiprofessionelles Team steht dafür bereit. Tagsüber gehen die Klienten einer Beschäftigung nach – zum Teil im Haus selbst, zum Teil in der direkt benachbarten Tagesstätte. Einmal im Jahr ist in den Wohnhäusern Paudorf und Zwettl eine Ferienwoche für jene vorgesehen, die aufgrund ihrer Erkrankung oder Einschränkung nicht in der Lage sind, eigenständig in den Urlaub zu fahren.

Zwettler Wohnhaus wird umgebaut

Das bestehende Wohnhaus für Menschen mit Behinderungen in Zwettl wird teilweise umgebaut. Durch die umfassende Adaptierung der vorhandenen Räumlichkeiten entsteht zusätzlicher Wohnraum. Die neue teilbetreute Wohngruppe bietet anschließend Platz für bis zu fünf Menschen mit Behinderungen. Jeder Raum ist mit einer Dusche und einem WC ausgestattet. Die Küche wird von allen BewohnerInnen gemeinsam genutzt. Die Fertigstellung ist für Mai 2021 geplant, die Gesamtkosten betragen 600.000 Euro.