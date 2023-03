HTL-Schüler entwickelten Zeitmanagement-App mit Gerungser Unternehmen

Die Firma „Multidata Software International Vertriebs GmbH“ mit Zweigstelle in Groß Gerungs kooperierte gemeinsam mit der IT-HTL Krems/Zwettl wieder bei einem anspruchsvollen Projekt. Für den Maturaantritt mussten die Schüler eine Diplomarbeit umsetzen, bevorzugt in Zusammenarbeit mit externen Unternehmen. Im Schuljahr 2022/2023 bestand das Projektteam aus den beiden Schülern Paul Scheidl und Lorenz Schlosser.

Projektanforderung: Die Zeitmanagement-Software „MD-Premium TAA“ von Multidata, derzeit nur als Windows- und Browserversion verfügbar, sollte zusätzlich via Mobil-App umgesetzt werden. App-Anwendern ist es möglich, Zeiterfassungen (Kommen und Gehen) im Unternehmen, Urlaubsanträge, Stundenübersichten sowie eine Historie abzufragen.

Die Abschlusspräsentationen der Diplomarbeiten der fünften Klassen der IT-HTL Krems/Zwettl fanden in den Räumlichkeiten der Wirtschaftskammer Zwettl statt. Zuerst stellten die vierten Klassen ihre Projekte vor. Dazwischen durften sich die Unternehmen präsentieren und mit den Schülern Kontakte für angehende Ferialjobs oder Praktika knüpfen. Als kleines Dankeschön bekam das Projektteam noch Einkaufsgutscheine für Groß Gerungs sowie ein Fass Stadtbräu Groß Gerungs zum Löschen des Durstes.

Die technische Leitung des Projektes seitens Multidata hatte Georg Strondl, die Produkt- und Projektleitung lag bei Roland Rogner: „Wir legen großen Wert darauf in dieser Zusammenarbeit ein Produkt zu erzeugen, welches im Anschluss nicht in irgendeiner Schublade verschwindet.“ Die TAA-App soll daher in den nächsten zwei bis drei Monaten allen Kunden, die das Web- sowie das TAA-Modul im Einsatz haben, kostenfrei zur Verfügung stehen.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.