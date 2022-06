Neue Leitung an der Musikmittelschule Ottenschlag und HAK Zwettl

Werbung

Der Schulschluss steht bevor und somit erst einmal die Sommerferien, dennoch ist auch der Gedanke an den Herbst präsent. An zwei Schulen im Zwettler Bezirk wird es dann eine neue Schulleitung geben.

Die Mittelschule Ottenschlag wird ab September Alexandra Jäger übernehmen. „Damit geht die Leitung in junge, frische Hände“, sagt die bisherige Direktorin Edith Weiß. 16 Jahre war sie nun als Direktorin in Ottenschlag tätig — da geht man natürlich mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Ich habe vieles miterlebt und versuchte, vieles zu gestalten“, erwähnt Weiß.

Einen weiteren Wechsel in der Schulleitung wird es in der Zwettler HAK geben. 13 Jahre lang leitete Manfred Schnabl die Schule. „Mittlerweile bin ich der dienstälteste Direktor einer HAK“, meint Schnabl. Offiziell ist er noch zwei Jahre im Dienst bis zur Pension, tritt aber nächstes Jahr ein Sabbatical an. Wer seine Nachfolge antritt, wird erst noch bekannt gegeben.

