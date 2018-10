„Wie nutzen Jugendliche ihre Smartphones und welche Auswirkungen hat das?“ – diese Frage stellen sich vier Schülerinnen der Handelsakademie (HAK) Zwettl in ihrer Diplomarbeit.

„Uns vieren hat das Thema auf Anhieb interessiert. Smartphones sind immer aktuell, vor allem bei Jugendlichen“, sagt Victoria Smejkal im Gespräch mit der NÖN. Sie arbeitet gerade mit Selina Litschauer, Marlene Panagl und Verena Mold an der Arbeit, die Ende März fertig sein soll.

„Wie lange könntest du auf dein Smartphone verzichten?“

In der Diplomarbeit wird das Thema Smartphone wissenschaftlich betrachtet. Dabei sollen Ergebnisse einer Umfrage zum Handy-Nutzungsverhalten von Jugendlichen untersucht werden. Darin mussten Schüler Fragen beantworten wie „Wie lange könntest du auf dein Smartphone verzichten?“, oder „Wie viel Geld gibst du pro Monat für dein Smartphone aus?“.

Ob sich während des Arbeitschreibens das eigene Nutzungsverhalten verändert hat? „Konkret aufgefallen ist mir nichts, aber wenn wir zusammen sind, schauen wir sowieso nicht so viel auf das Handy“, sagen Marlene und Victoria unisono.

Die Diplomarbeit entsteht unter der pädagogischen Anleitung von Angelika Mitterecker und Klassenvorständin Martina Kainz.

Jugendforscher und Lehrer diskutieren

Die Schülerinnen laden im Rahmen des Projekts am 17. Oktober um 19 Uhr in die Aula der HAK Zwettl zu einer Podiumsdiskussion, die in Kooperation mit dem Arbeitskreis „Gesundheit und Soziales“ unter der Leitung von Gesundheitsstadtrat Manfred Weissinger organisiert wurde.

Hauptreferent ist der Jugendforscher Philipp Ikrath. Er diskutiert mit dem Leiter der Fachstelle für Suchtprävention NÖ Markus Weißensteiner, Wirtschaftspädagoge an der HAK Zwettl Herbert Kolinsky, Direktorin der NMS Rappottenstein Andrea Strohmayer und Schulsprecher der HAK Zwettl Dominik Jordan.

Nach einer Einstiegsrunde können die Gäste selbst Fragen an die Experten stellen.