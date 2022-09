Wild gerissen in Griesbach: Geduldiges Warten

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Revierjäger Gottfried Kernecker, bis vor wenigen Jahren Bezirksjägermeister in Zwettl, wurde am Montag von einer beunruhigten Familie verständigt, die ein gerissenes Reh auf ihrer Wiese gefunden hatte.

„Im Haus wohnen auch drei Kinder, die täglich rund um das Haus und beim angrenzenden Wald spielen“, beschreibt Kernecker die Situation, die Familie sei verängstigt, für sie und auch für ihn liege es nahe, dass dies die Tat eines Wolfes war. Eine DNA-Probe wurde entnommen. „Wir werden diese DNA im zuständigen Labor analysieren lassen“, bestätigt Bezirksjägermeister Manfred Jäger auf Rückfrage der NÖN.

Analysen zum Abgleich der DNA dauern

Ob der zweite Schafsriss vor zwei Wochen in Bruderndorf und auch dieser Wildriss von einem Wolf stammen, werden die Ergebnisse in den nächsten Wochen zeigen, denn die Labors sind ausgelastet. Aldin Selimovic, Wolfsbeauftragter Österreichs, informiert: „Eine Analyse, ob die entnommene DNA von einem Wolf ist, ist einfach.“ Aufwendiger dafür sei der Abgleich, ob es sich um ein und denselben, einen in der Region bekannten Wolf oder um einen Wolf handelt, der auf der Durchreise ist.

Um die DNA zuordnen zu können, bedarf es einer guten Qualität, die davon abhängig ist, ob das tote Tier lange in der Sonne oder im Regen lag. Selimovic: „Da die Proben bei den Schafen aber rasch genommen wurden, bin ich optimistisch.“ Wir müssen also noch warten.

