DNA wird Aufschluss geben Wieder Schafe in Langschlag gerissen

Lesezeit: 2 Min RZ Red. Zwettl

E in Raubtier hat im Gemeindegebiet Langschlag wieder zugeschlagen. Fünf von 15 Schafen auf einer Weide in Bruderndorf wurden letzte Woche von einem Raubtier attackiert. Vier davon verendeten, eines hofft man gesund pflegen zu können. Welches Tier für diesen und den Schafriss von einer Woche davor in Siebenhöf verantwortlich ist, wird per DNA-Test geklärt. Diese sind ausständig.