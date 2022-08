Wieder vier Schafe in Langschlag gerissen

Werbung

Kaum eine Woche nach dem Schafsriss in Siebenhöf schlug ein weiteres Mal ein Raubtier im Gemeindegebiet Langschlag zu. Diesmal auf der Weide der Familie Elmer. Fünf von 15 Schafen wurden attackiert, vier verstarben, eines hofft die Familie, gesund pflegen zu können.

Am Freitagnachmittag nahm Amtstierärztin Iris Geppl vor Ort DNA-Tests ab. „Das war sicher ein Raubtier“, verweist sie auf die Bisswunden bei den Tieren. Der DNA-Test – sowie auch der noch ausständige DNA-Test vom Schafsriss in der Woche davor in Siebenhöf – werden Aufschluss darüber geben, welches Raubtier sich in dieser Gegend herumtreibt.

Die überlebenden weiblichen Schafe sind nun nachts im Stall am Hof der Familie Elmer untergebracht, um wieder zur Ruhe zu kommen. Die Tage verbringen sie auf der Weide neben dem Haus, die männlichen Schafe sind auf einer Weide in rund 500 Metern Entfernung. Dörte Elmer vermutet als Täter einen Wolf, möglicherweise mit einem Jungen.

„Ich finde Wölfe toll, aber sie passen da nicht hin, wo Menschen leben. Ich hoffe, sie ziehen hier durch“, bedauert Dörte Elmer den Verlust ihrer Schafe, denen die Familie jedem einzelnen einen Namen gegeben hatte.

„Wir lieben unsere Tiere. Vom Schafsriss in der Vorwoche haben wir gar nichts mitgekriegt, wir arbeiten alle so viel“, bedauert sie, die soziale Betriebshilfe für Bauern beim Maschinenring durchführt.

Die NÖN befragte Bezirksjägermeister Manfred Jäger zu den Vorfällen. „Einen Bär kann man in dieser Gegend ganz sicher ausschließen, streunende Hunde kann man nie ausschließen. Im Gebiet von Siebenhöf wurden mit einer Wildkamera letzte Woche Aufnahmen von einem Tier gemacht, das auch ein Wolf gewesen sein könnte. Nur der DNA-Test kann Aufschluss geben, wer die Schafe gerissen hat“, so Jäger.

