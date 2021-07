Wer nur auf Geschichten von Till Eulenspiegel wartete, wartete vergebens. Wohl fanden sich sowohl Eulenspiegel als auch seine Narreteien erwähnt, der begeisternde Erzähler Michael Köhlmeier führte die Besucher des ersten Abends von Klangraum Dobra 2021 jedoch quer durch die Menschheitsgeschichte.

Umzug in den Saalnur am ersten Tag

Nur am ersten der drei Tage musste das Publikum in den Saal wandern (dank der geänderten Covid-Bestimmungen war ein Ausweichen in die Kirche Altpölla nicht nötig), an den beiden Narren-Tagen gab es Freiluft-Genuss. Köhlmeier war bei der Eröffnungsveranstaltung auf der Spur von Narren, die es wagten, Herrschenden die Wahrheit zu sagen, mit Weisheit Entscheidungen von Königen zu korrigieren oder einfach anderen einen Spiegel vorzuhalten. Oder sich selbst vom Leben zum Narren machen zu lassen. Köhlmeier nannte die vielen Protagonisten auch beim Namen: Luzifer, Odysseus, Till Eulenspiegel, Karl Wiktorowitsch Pauker (Stalins tragischen „Hofnarren“), Charly Chaplin und Donald Duck. Sie alle wurden und werden der ihnen zugedachten Rolle auf ihre eigene Weise gerecht.

Alte Instrumenteund tolle Stimmen

Nicht mehr unbekannt ist der wachsenden Dobra-Fangemeinde das „Ensemble Leones“ mit Marc Lewon (Laute) und Baptiste Romain (Fidel, Rebec, Dudelsack und Gesang), die die Erzählungen Köhlmeiers wieder mit alter Musik unterstrichen. Caroline Ritchie spielte die Viola d’arco, und dann waren da noch Sabine Lutzenberger und Matthieu Romanens, deren unaufdringlicher, klangvoller Gesang von alten Zeiten erzählte. Sie alle weckten das Bedürfnis, noch viel mehr von dieser wunderschönen Musik zu hören.

Fazit: ein unvergesslich schöner Abend. Vielleicht verlockte er auch manchen, sich auf der Heimfahrt die Frage zu stellen: Wäre ein weiser Hofnarr nicht auch heute ein guter Begleiter für Regierende?