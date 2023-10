Psychedelic Rock im Lichtspiel Allentsteig

„The Hubble Space Stroboscope“ wurde erst vor eineinhalb Monaten gegründet. Gitarrist und Komponist David Pusch, Gitarrist Benjamin Mayer, Bassist Immanuel Frötscher und Schlagzeuger Paul Binder spielten in dieser Besetzung zum ersten Mal zusammen und stellten nur für diesen Auftritt ein Programm zusammen. Drei der vier Wiener haben Waldviertler Wurzeln. Ihre Musik war rein instrumental und war angesiedelt sich zwischen Space Rock und 70ies Rock.

Ähnliche Klänge brachte die aufstrebende Wiener Damenband „Lurch“ in die kleine, aber feine Konzert-Location. Ihr Heavy Psychedelic Rock war abwechslungsreich und ausgefeilt bis ins letzte Detail. Die einzelnen Stücke waren ungewöhnlich lang und oft mit überraschendem Rhythmuswechsel. Was Sologitarristin Miriam Danter, Rhythmusgitarristin und Sängerin Pauline Hollinger, Bassistin Marie Pfeiffer und Drummerin Eva Krenner hier boten, war sensationell. Eine besondere Einlage waren die fremdartigen futuristischen Klänge, die Marie Pfeiffer mit einer Bierflasche und mit Hilfe des Pedalboards auf ihrem Bass erzeugte. Erst die Zugabe „She’s my Baby“ war ein etwas einfacherer Rocksong.

Der Kulturverein aL!VE hat das Gebäude, welches Obmann Reinhard Pölzl vor 10 Jahren gekauft hatte, revitalisiert und möchte es im Idealfall mit einem regelmäßigen Kulturbetrieb für Jung und Alt bespielen. Es sollte offen sein für andere Institutionen und deren Veranstaltungen und ist auf 80 Besucher beschränkt. Organisator Christian Pfabigan: „Uns wäre wichtig, junge Leute einerseits eine Möglichkeit zu bieten, Kultur zu erleben, und andererseits aktiv teilzunehmen. Man kann bei uns andocken und in verschiedene Bereiche reinschnuppern – im Veranstaltungsbereich und in der Vereins-, Organisations- und Öffentlichkeitsarbeit dahinter. Wir wollen junge Leute finden, die etwas ausprobieren wollen.“

Um das Anliegen des Vereins zu ermöglichen, wieder eine alternative (Jugend)Kultur in Allentsteig anzubieten, wäre – neben einem besseren Besuch der Veranstaltungen – eine Unterstützung vor Ort notwendig: beispielsweise beim Eintritt, hinter der Bar oder bei den Vereinstätigkeiten im Hintergrund. Die Zukunftsvision des kleinen Vereinsvorstands ist, den großen ehemaligen Kinosaal, der als Lager und Abstellfläche dient, wieder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und für künstlerische Darbietungen aller Art zu nützen.