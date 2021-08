Mehrere Jahrzehnte lang dauerte ihr Schlaf, jetzt kehrte sie wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück: die Marienstatue aus Göpfritz an der Wild.

Die Geschichte ihrer Rückkehr rollte Chronist Otto Hübl im Rahmen einer Feier im Marienhof am 8. August auf: Ein Foto aus dem Bestand der Absolventin der ehemaligen Landwirtschaftlichen Schule in Göpfritz, Rosa Lechner, führte auf die heiße Spur: „1972 zog die Schule nach Edelhof. Dort wurde die Statue in einer Nische 50 Jahre lang unbetreut aufbewahrt“, erklärte Hübl.

Die Schule stimmte einer Übersiedlung an ihren angestammten Platz zu, sie erhält jetzt einen Platz im Gemeindeamt, vis-a-vis des Eingangs. Die Statue aus Beton, vollendet mit Marmorsand, gibt aber noch immer Rätsel auf: Der Künstler, der sich mit den Buchstaben „E.S.“ verewigt hat, muss erst ermittelt und verifiziert werden. Regina Hadraba, die selbst Wurzeln in Merkenbrechts hat, erklärte: „Die Statue weist kein typisches Merkmal für eine Mariendarstellung auf, sie besticht mit einer sehr reduzierten Form und ruht in sich.“

Bürgermeisterin Silvia Riedl-Weixlbraun stellte die neue Pfarrchronik vor, dahinter Pfarrer Andreas Brandtner. Markus Füxl

Bei der Feier präsentierte Otto Hübl mit dem Leiter der Topo thek Franz Rabl und Leopold Klein auch die neue Pfarrchronik: Auf 600 Seiten zeichnet der drei Kilogramm schwere Wälzer die fast 250 Jahre dauernde Geschichte der Pfarre Göpfritz nach: Seit 1153 dem Stift Geras übertragen, entstand Göpfritz 1783 im Zuge der Josephinischen Reform als eigene Pfarre. Mehrere Monate lang arbeitete Hübl die bestehende Chronik – großteils in Kurrentschrift verfasst – auf und ergänzte die letzten 30 Jahre, bis zum Corona-Jahr 2020. „Der Sinn der Chronik soll auch sein, aufzuzeigen, was wir aus der Vergangenheit lernen können“, meinte Hübl. Das Buch ist zum Preis von 38 Euro erhältlich und kann auf Wunsch bei der Gemeinde bestellt werden.

Lob von Pfarrer und der Bürgermeisterin

ÖVP-Bürgermeisterin Silvia Riedl-Weixlbraun sagte zur Leistung Hübls: „Wie bei Menschen haben auch Orte eine Biografie. Es ist unbezahlbar, was du gemacht hast.“ Auch Pfarrer Andreas Brandtner meinte bei der Festmesse: „Die Göpfritzer können stolz auf eine solche Chronik sein. Sie soll ein mutiges Beispiel dafür sein, welcher Reichtum von christlicher Glaubenstradition bis in die kleinste Zelle des privaten Lebens gegeben ist.“

Unter den Festbesuchern reihten sich auch knapp 100 (!) ehemalige Schülerinnen und Lehrer der vormaligen Landwirtschaftlichen Fachschule in Göpfritz ein. Für sie fand im Anschluss eine Führung durch das Schloss statt, geleitet auch von Vizebürgermeister Werner Scheidl. Und nicht nur Maria selbst kehrte in die Gemeinde zurück, sondern auch ihre „Finderin“: Rosa Lechner war unter den Besuchern.