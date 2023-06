Edelhof: Älteste Fachschule feierte

„,Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht' – kaum ein Sprichwort könnte passender für Edelhof sein“, schreibt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in der Festschrift. Und sie trifft damit den Nagel auf den Kopf. Edelhof steht für jahrhunderte lange Kontinuität.

Das Schuldorf Edelhof feierte gemeinsam mit seinen Wegbegleitern und vielen Ehrengästen aus Politik und Wirtschaft im Rahmen eines großen Tages der offenen Tür zwei runde Geburtstage. Die Fachschule Edelhof ist mit 150 Jahren die älteste landwirtschaftliche Fachschule in Niederösterreich und die zweitälteste Österreichs und die Saatzucht Edelhof mit ihren 120 Jahren ist der älteste noch aktive Getreidezüchtungsbetrieb in Österreich.

Großartige Entwicklung in 150 Jahren

Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister eröffnete in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Nachmittag den Festakt 150 Jahre Edelhof und hielt fest, „Die Landwirtschaftliche Fachschule Edelhof ist seit 150 Jahren die richtige Adresse für junge Menschen, die im ländlichen Raum arbeiten und leben wollen.“ Eine Filmeinlage zeigte die Entwicklung von „domois bis heit“, wie sich das Landwirtschaftliche Bildungszentrum in den letzten 150 Jahren entwickelt hat.

Beim anschließenden Rundgang bot ein vielfältiges Programm das Neueste aus der Landwirtschaft für große und kleine Besucher. Schüler des Landwirtschaftlichen Bildungszentrums am Edelhof zeigten ihre praktischen Fertigkeiten aus Nutztierhaltung, Pferdewirtschaft, Landtechnik und Baukunde, Pflanzenbau, Forst- und Holzwirtschaft sowie Betriebs- und Haushaltsmanagement mit seinen Schwerpunkten Soziales und Tourismus. Praktische Vorführungen während des ganzen Jubiläumstages boten ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Stationen im Schuldorf Edelhof.

Die Besucher wurden mit kulinarischen Schmankerln aus der eigenen biologischen Landwirtschaft verwöhnt. Highlights waren unter anderem Felderrundfahrten, das Schießkino, Schaukochen, Pferdekutschenfahrten, Drohnenvorführungen, Sortenpräsentationen und ein umfangreiches Kinderprogramm vom Kinderschminken bis zur Hüpfburg.

Ein Leben für die Pflanzenzüchtung

Weiters wurde der ÖKR-Konrad-Schulmeister-Platz eingeweiht. Konrad Schulmeister führte am Edelhof „Ein Leben für die Pflanzenzüchtung“. Andacht, Segnung aller Zu- und Umbauten und Einweihung des Platzes samt Gedenksteins durch Bischof Alois Schwarz war einer der zahlreichen Höhepunkte.

Birgit Perl von Radio NÖ unterhielt bei Radio 4/4 das Publikum mit kurzweiligen Erzählungen, musikalisch umrahmt von den Musikgruppen Melanie Payer und Zwirn. Das Schuldorf Edelhof präsentierte sich an diesem Tag in all seiner Vielfalt, die den zahlreichen Besuchern noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Aus der Gästeliste: Generalsekretär des Landwirtschaftsministeriums Günter Liebel, Landesrat Ludwig Schleritzko, die Bezirkshauptleute Markus Peham aus Zwettl und Manuela Herzog aus Waidhofen, Zwettls Bürgermeister Franz Mold, die Abgeordneten zum Nationalrat Martina Diesner-Wais und Lukas Brandweiner, die Vizepräsidentin der LK-NÖ Andrea Wagner, Obmann Robert Haidl von Waldland, u.v.a.m.