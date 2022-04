Echsenbach hat viele neue Ideen

Werbung

Offiziell auf Schiene ist nun die erneute Mitgliedschaft der Gemeinde Echsenbach bei der NÖ Dorf- und Stadterneuerung. Der Beschluss fiel bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. Von 2014 bis 2018 war die Gemeinde bereits Mitglied. Nach der Periode wurde sie allerdings nicht verlängert. Das ändert sich mit Juli mit einer neuen vierjährigen Periode.

Bei einem Dorfgespräch im Gasthaus Klang wurden bereits Ideen für neue Projekte gesammelt, die mit der Dorf- und Stadterneuerung umgesetzt werden könnten. So wurden die Erneuerung und der Ausbau der Festhalle Echsenbach besprochen. Weitere Ideen sind die Reaktivierung der früher sehr beliebten „Kleinbühne“, der Ausbau der Bewegungsangebote und die Aktualisierung der Gemeinde-Chronik für das 850 Jahr-Jubiläum (erste urkundliche Erwähnung), das im Jahr 2025 gefeiert wird.

In der Gemeinderatssitzung wurde die Installation von drei neuen Photovoltaik-Anlagen beschlossen. Die Größte soll im Juli am Dach des Kindergartens montiert werden und 36 kW Strom liefern. Noch davor werden laut Bürgermeister Josef Baireder Anlagen am Gemeindeamt (18 kW) und Bauhof (20 kW) kommen. Die Montage wird die Waidhofner Firma Hörmann übernehmen. Gesamtkosten für alle drei Anlagen betragen rund 77.000 Euro.

Das alte Einsatzfahrzeug wird durch ein brandneues HLF3 ersetzt. Die Auslieferung soll im Herbst 2023 erfolgen. Das Einsatzfahrzeug kostet um die 430.000 Euro. Die Hälfte der Kosten wird die Gemeinde übernehmen.

Beschlossen wurde auch die Erweiterung des Spielplatzes in der Feldgasse, der künftig als Generationenpark allen Altersschichten mit Geräten für Kleinkinder und auch einem Gymnastikbereich für Erwachsene ausgestattet wird. 40.000 Euro werden in das Projekt investiert. Zu 40 Prozent wird auch das von LEADER gefördert. Der Aufbau der neuen Geräte soll im Frühsommer erfolgen.

