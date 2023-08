Dozentenkonzert „Schönbach Allstars“ eröffneten das heurige Jazzseminar

D as traditionelle Jazzseminar in Schönbach wird vom 6. bis 13. August abgehalten. Die Eröffnung fand am Samstag mit einem traditionellen Dozentenkonzert statt.

Die meisten der elf Dozenten sind schon lange bei diesem Kurs tätig und teilweise sogar aus dem Ausland angereist - wie auch einige Teilnehmer. Organisiert wird das Seminar seit 16 Jahren von Alfred Bäck, der im Jahr 2020 das Gasthaus Gründsteidl kaufte und es nun als „Seminarhaus Fred“ betreibt. Er fungiert auch als Referent für rhythmisches Training. Unterrichtet werden Klavier, Saxofon (jeweils in zwei Gruppen), Blechblasinstrumente, Gitarre, Bass, Schlagzeug, Geige, Electronic Playground & Producing sowie Gesang. Am Samstagabend fand im voll besetzten Initiativraum der Mittelschule Schönbach das Eröffnungskonzert mit den „Schönbach Allstars“ (Dozenten) statt. Alfred Bäck dankte bei der Begrüßung den vielen Sponsoren und der Gemeinde Schönbach für die Unterstützung, stellte die Referenten vor und nannte seine Helfer bei der Organisation: den geschäftsführenden Gemeinderat Rainer Strondl und den Schönbacher Philipp Rampetsreiter, der auch als Teilnehmer dabei ist und bei den abendlichen Jam-Sessions im Biergwölb als Kellner aushilft. Vizebürgermeister Willibald Kolm überbrachte eine gute Nachricht an die Teilnehmer und Referenten: „Ihr seid heute das letzte Mal bei der Baustelle da.“ Und er meinte weiter: „Wir sind schon wie eine Familie. Der große Papa ist unser Alfred, der das alles organisiert und zusammenhält.“ Er betonte auch die gute Infrastruktur in Schönbach. Alfred Bäck verkündete noch organisatorische Hinweise, denn für die vielen Ensembles werden nicht nur Klassen der Mittelschule, sondern auch einige andere Locations genutzt: Kindergarten, Bibliothek, Seminarhaus Fred, der Saal im Lindenstüberl und das Biergwölb. Beim Eröffnungsstück des Konzerts wirkten fast alle Musiker mit, danach folgten Kompositionen verschiedener Dozenten für kleinere Ensembles, teilweise auch mit elektronischen Klängen. Bei einem Vokalstück – wieder mit großem Orchester – war dann auch Gesangslehrerin Angela Tröndele mit einer Komposition von ihr extra für dieses Seminar zu hören. Manche Musikstücke waren eher als experimentelle Musik – also abseits vom Mainstream – einzuordnen und für den durchschnittlichen Musikkonsumenten etwas gewöhnungsbedürftig. Am Freitag, 11. August, gibt es erstmals ein Konzert der Vokal- und Bläserensembles, und am Samstag schließlich das Abschlusskonzert der Teilnehmer, jeweils ab 19 Uhr.