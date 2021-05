Drei Einbrüche innerhalb weniger Stunden .

Nicht nur in Altmelon wurde am 26. Mai eingebrochen, auch in Waldhausen drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus ein. Außerdem erhielt eine Firma in Waldhams in der Nacht auf 27. Mai unliebsamen Besuch. Die Polizei geht davon aus, dass verschiedene Tätergruppen aktiv geworden sein könnten.