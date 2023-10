Unfall bei Zwettl mit fünf Personen aus dem Bezirk Gmünd

Laut Polizei war eine 37-jährige Tschechin, die in der Gemeinde Litschau wohnt, auf der L68 von Limbach nach Zwettl unterwegs. Auf der geraden Fahrbahn kam ihr Auto aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte sie mit dem Pkw eines 18-Jährigen aus der Gemeinde Schrems zusammen. Danach rammte der Wagen der Tschechin noch das entgegenkommende Auto eines 40-Jährigen aus der Gemeinde Hoheneich, in diesem Wagen befand sich noch eine 35-Jährige auf dem Beifahrersitz.

Das Auto der Tschechin kam auf der Fahrbahn in Richtung Zwettl zum Stillstand, während das Auto des Schremser Jugendlichen in Richtung Limbach zum Stehen gekommen ist. Der Pkw des Hoheneichers rutschte in den Straßengraben, worauf sich das Fahrzeug überschlug und auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand kam. Der Lenker und seine Beifahrerin erlitten dabei Verletzungen unbestimmten Grades, beide wurden mit der Rettung ins Landesklinikum Horn eingeliefert. Alle weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Alkohol war laut Polizei bei diesem Unfall nicht im Spiel, die Alkotests der drei Lenker waren negativ.

Die Feuerwehr Zwettl-Stadt und die Feuerwehr Limbach übernahmen die Fahrzeugbergungen, ein Pkw wurde schwer, die zwei weiteren leicht beschädigt.