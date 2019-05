Ein 34-jähriger Arbesbacher fuhr gegen 13 Uhr durch Spielberg Richtung Ottenschlag. Im Fahrzeug befanden sich seine 40-jährige Gattin, ein 77-Jähriger und eine 64-Jährige sowie die beiden Söhne (6, 11).

Bei der Kreuzung in Spielberg musste der Arbesbacher sein Auto als viertes Fahrzeug einer Kolonne anhalten. Zu dieser Zeit fuhr eine 22-Jährige aus der Gemeinde Traunstein einen Klein-Lkw in die gleiche Richtung und prallte in der Rechtskurve gegen das Heck des Autos des Arbesbachers. Danach klagten die 40-Jährige, die 64-Jährige und der Elfjährige über Schmerzen und suchten das Landesklinikum Zwettl auf.