Pölla: Probelauf für Energiegemeinschaft

In Form einer „Erneuerbaren Energiegemeinschaft“ (EEG) will die Marktgemeinde den in der Gemeinde erzeugten Strom in Zukunft auch für die Stromabsicherung der Bewohner zur Verfügung haben. Dabei geht die Gemeindeführung mit einem Drei-Stufen-Plan zur Erprobung einer EEG auf „Nummer sicher“, um viele Erfahrungen zu sammeln und den zukünftigen Mitgliedern der Energiegemeinschaft stabile Energieversorgung und günstige Preise anbieten zu können.

„Es geht darum, dass wir den regional erzeugten Strom in der Gemeinde auch selbst verbrauchen“, so Bürgermeister Günther Kröpfl. Ein Beispiel: „Der von der PV-Anlage am Dach der Volksschule produzierte Strom wird etwa in den Ferien in der Schule nicht benötigt, den könnten wir im Gemeindeamt verbrauchen“, meint Kröpfl.

Erste Schritte zur EEG. Im ersten Schritt wurde für die EEG eine Rechtsform gesucht und gerade eben ein Verein für die EEG gegründet. Obmann des Vereines ist der Geschäftsführende Gemeinderat Wolfgang Cwinczek (ÖVP). Unterstützt wird die EEG durch die „Energie Zukunft Niederösterreich“ (EZN), die eine GmbH aus EVN-Wissen und Energie- und Umweltagentur des Landes ist. „In der ersten Stufe wollen wir mit null Cent den auf unseren gemeindeeigenen Gebäuden produzierten Strom einspeisen und um null Cent wieder als Gemeinde einkaufen, um einmal das Abrechnungssystem kennenzulernen“, ist Kröpfl vorsichtig. „In Zeiten wie diesen ist es eh so turbulent, und wenn man in die Breite rausgeht, tut man sich anfangs schwer, bei den vielen neuen Energiepreis-Deckelungen. Da ist man verunsichert.“

Dabei sei das Ziel, wie vor 100 Jahren, unabhängig zu sein und die Energie in der Gemeinde und in der Region zu halten. „Die Regionalität und eigene Produktion sind das Sinnvollste. Dazu sollen die Anlagen auch nicht überdimensioniert sein – das, was man braucht, soll man brauchen können“, findet Kröpfl.

Zweite Stufe der EEG. Im nächsten Schritt – wenn viele abrechnungstechnische Erfahrungen gesammelt werden konnten – soll der Gemeindeabwasserverband (gemeinsam mit Krumau im Bezirk Krems) mitgenommen werden und eventuell auch die Fernwärme Neupölla in die EEG eingebunden werden, die eine eigene PV-Anlage mit 50 KWp führt. Das Energie-Thema sei in der Kleinregion Kampseen, zu der Pölla auch gehört, laut Kröpfl schon besprochen.

Im dritten Schritt die Bevölkerung mit einbinden. Erst wenn das alles gut läuft, soll im letzten Schritt die Bevölkerung mit eingebunden werden. Das heißt konkret: Bewohner können die von ihnen produzierte erneuerbare Energie der EEG verkaufen und/oder auch Strom aus der EEG beziehen, ohne selbst zu produzieren. Jeder könne Mitglied der EEG werden.

Aktuell betreibt die Marktgemeinde Pölla PV-Anlagen auf den Dächern der Volksschule in Altpölla, dem Kindergarten in Neupölla und auf dem Dach des Musikheims in Altpölla, zudem beim Abwasserverband gemeinsam mit Krumau auf der Kläranlage. „Auf die Dächer des Gemeindeamtes will ich schon auch PV-Anlagen aktivieren“, so Kröpfl, und zum Thema EEG: „Die Bevölkerung soll eine stabile Versorgung zu einem günstigen Preis haben.“

Bis Ende 2023 soll die Probephase beendet sein und die EEG „gut laufen“.

