Hartl-Lehrlinge besuchten weltgrößte Möbelmesse in Mailand

Die größte Einrichtungsmesse der Welt, die Salone del Mobile, zieht alljährlich hunderttausende Besucher aus aller Welt nach Norditalien. Darunter war in diesem Jahr auch ein Hartl Haus-Team. Ziel der Reise war es, sich von den hunderten Marken und Neuvorstellungen in der Designbranche inspirieren zu lassen und neue Ideen für die eigenen Produkte der Hartl Haus-Tischlerei zu finden. Neben dem Besuch der Möbelmesse verbrachte die Gruppe bei gemeinsamen Aktivitäten und Sightseeing in Mailand und der Region Lago Maggiore Zeit miteinander.

Diese Reise soll der Start einer schönen neuen Tradition für die Hartl Haus-Lehrlinge aus dem Tischlereibereich werden. Geplant ist es, dass nun im Zweijahresrhythmus große internationale Möbelmessen von den Tischlerlehrlingen besucht werden. Diese Reise soll auch eine Wertschätzung für die Lehrlinge für ihre Leistungen in der Lehrzeit sein und den Erfahrungsschatz abseits der klassischen Lehrlingsausbildung erweitern. Hartl Haus übernahm die Kosten für die Reise und unterstützt und motiviert hier weiter seine Mitarbeiter.

Für den zweiten Lehrbereich bei Hartl Haus – Fertighausbauer und Zimmerer – ist bereits ein ähnliches Programm in Planung. Details sollen allerdings noch eine Überraschung für die Teilnehmer bleiben.

„Wir konnten unglaublich viele Eindrücke mit nach Hause nehmen und uns von internationalen großen Designmarken Ideen für zukünftige Projekte holen. So kompakt wie bei der Salone del Mobile, bekommt man diese Fülle nirgends geboten. Und gemeinsam abseits des Berufsalltages Zeit miteinander zu verbringen ist eine schöne Abwechslung“, waren sich die Teilnehmer der Reise einig.

