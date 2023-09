Crash beim Linksabbiegen auf Landstraße nach Groß Gerungs

Gestern in der Früh gegen 9 Uhr kam es zwischen Dietmanns und Groß Gerungs zu einem Pkw-Crash. Laut Polizei lenkte ein 80-jähriger Mann aus der Gemeinde Groß Gerungs seinen PKW auf der L 7304 und wollte nach links in die bevorrangte LB 38 in Fahrtrichtung Groß Gerungs einbiegen. Am Beifahrersitz fuhr seine Gattin mit.

Zur selben Zeit fuhr ein 64-jähriger Mann, ebenfalls aus der Gemeinde Groß Gerungs seinen Pkw auf der LB 38, aus Richtung Groß Gerungs kommend in Fahrtrichtung Dietmanns. Im Kreuzungsbereich kam es dabei zu einer rechtwinkeligen Kollision beider Pkw.

Durch den Unfall wurden beide Pkw-Lenker und die Beifahrerin unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte in das Krankenhaus nach Zwettl eingeliefert.

Die Fahrzeugbergungen wurden durch die Freiwilligen Feuerwehren Groß Gerungs und Freitzenschlag durchgeführt. Während der Unfallsaufnahme und den Bergearbeiten wurden wechselseitige Verkehrsanhaltungen durchgeführt, wobei es zu keinen nennenswerten Behinderungen kam. Nach Abschluss der Erhebungen wird der Staatsanwaltschaft Krems und der Bezirkshauptmannschaft Zwettl berichtet.