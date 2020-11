Ein „Kontrollpunkt“ wurde am 3. November bei der Zwettler Dreifaltigkeitssäule eröffnet. Er besteht aus einem etwa einen Meter hohen Granit aus Schrems mit eingelassener Platte, die NÖN hatte von den Aufbauarbeiten der Straßenmeisterei berichtet. Bisher gibt es solche Kontrollpunkte in Steyr, Gumpoldskirchen, Rohrbach im Mühlviertel, Freistadt, Völkermarkt, Kitzbühel, Salzburg, Linz und Wien. Mit Zwettl wurde jetzt der erste Kontrollpunkt nördlich der Donau errichtet.

Darüber freute sich auch Bürgermeister Franz Mold: „Ich finde es toll, dass wir in Zwettl jetzt so eine Kontrollstation haben.“ So gebe es laut Mold auch immer mehr Leute, die Geocaching betreiben, also kleine Schätze mittels GPS suchen. Sie, sowie alle Zwettler und Besucher, können mit dem Kontrollpunkt ermitteln, wie genau ihr GPS-System am Handy oder Navi ist, erklärte Heinrich Zwölfer vom BEV.

Wie genau ist mein Handy?

Und so funktioniert es: Mit dem Smartphone wird der QR-Code auf der Platte des Steines eingescannt. Dazu braucht es einen entsprechenden QR-Leser am Handy, bei iPhones genügt es, die Kamera auf den Code auszurichten.

Dadurch öffnet sich automatisch eine Karte. Wenn dann das Handy genau über die gekennzeichnete Metallplatte gehalten wird, ist der Unterschied zwischen tatsächlicher Position und angezeigter Position des Smartphones ersichtlich.

Beim Lokalaugenschein der NÖN schwankte er zwischen 5 und 20 Metern. „Das kommt einerseits auf die Anzahl und Ausrichtung der Satelliten an sowie auf den technischen Stand des Smartphones“, erklärte BEV-Amtsleiterin Claudia Artner. Außerdem liefert der Kontrollpunkt noch weitere nützliche Informationen, wie die Höhe über der Adria (524,2 Meter) sowie den geografischen Koordinaten. Steht man direkt vor dem Kontrollpunkt, blickt man genau nach Norden. Eine Infotafel erklärt, wie das Smartphone Daten zur Positionsbestimmung bekommt und wieviele Satelliten es dafür benötigt (mindestens vier).

4.700 Vermessungspunkte im Bezirk Zwettl

Das BEV betreibt den Satellitenpositionierungsdienst APOS (Austrian Positioning Service), der zusammen mit den zahlreichen genau bestimmten insgesamt rund 60.000 Vermessungspunkten in ganz Österreich die Grundlage für die Grundstücks- und Ingenieurvermessung bildet. 4.700 davon gibt es im Bezirk Zwettl, etwa bei der Pfarrkirche, am Alten Rathaus sowie auf einer Grünfläche beim Hundertwasserbrunnen.

Zentimetergenaue Messung möglich. Bei APOS werden neben der Nutzung einer wesentlich größeren Anzahl an Satelliten als beim herkömmlichen GPS-System auch Bodenstationen des BEV in die Messung miteinbezogen. Dadurch kann die Position auf den Zentimeter genau bestimmt werden. Auch der Kontrollpunkt bei der Dreifaltigkeitssäule dient gleichzeitig als Vermessungspunkt.