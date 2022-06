Pkw aus Hofeinfahrt in Pretrobruck gestohlen

Werbung Wiedereröffnung Anzeige McDonald‘s ist nach Umbau wieder zurück

Ein unversperrtes und nicht zum Verkehr zugelassenes Fahrzeug wurde am 23. Juni zwischen 7.30 und 20.30 Uhr in Pretrobruck gestohlen. Der VW Golf Plus, Bj. 2005, war in der Hofeinfahrt abgestellt, die mit einem elektrischen Rolltor verschlossen war. Die danebenliegende Tür war geschlossen, allerdings nicht versperrt.

Besondere Merkmale am Pkw sind ein größerer Rostfleck unter des Tankdeckels sowie eine starre Anhängevorrichtung und originale VW-Alufelgen.

