Impulsreferat vom Schönbacher Franz Höfer über die Regionalkultur

„Regionalkultur als WERTvoller Tourismuspartner“ ist der dritte und letzte Teil der diesjährigen Online-Vortragsreihe „IMPULS Regionalkultur und Tourismus“ für Kultur- und Tourismusverantwortliche in den Gemeinden. Im dritten Impuls widmen sich am 30. März von 17 bis 19 Uhr Rabensteins Bürgermeister Kurt Wittmann, Erlebnismuseumsverein-Obmann Franz Höfer aus Schönbach und Tourismus-Projektmanagerin Sonja Eder dem Wert regionaler Kulturarbeit.

Anmeldung und Informationen zu den Lehrgängen unter 02742/90666-6137, per Mail an akademie@kulturregionnoe.at oder unter www.kulturregionnoe.at. Nach erfolgreicher Anmeldung bekommen Teilnehmer den Zoom-Link zugesandt. Die Teilnahme am Vortrag ist kostenfrei.

