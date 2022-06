Unterwindhag Durch Blitzschlag: Kleinbrand in Giebelbereich von Scheune

Lesezeit: 2 Min RZ Red. Zwettl

D as Gewitter am Montagvormittag blieb für ein landwirtschaftliches Anwesen in Unterwindhag (Gemeinde Schweiggers) nicht ohne Folgen: Kurz vor Mittag kam es laut Polizei durch einen Blitzeinschlag zu einem Kleinbrand im Giebelbereich eines Heustadels.