2022/23: Ein guter Winter für das Schidorf Kirchbach

Mit großen Schritten neigt sich der Winter seinem Ende zu. Während sich in den vergangenen Wochen schon so einige echte Frühlingstage einschlichen, wird in Kirchbach noch mal kräftig die Skipiste genutzt. Bis 12. März läuft die Saison noch.

Schidorf-Geschäftsführer Franz Jahn kann sich aber jetzt schon über eine hervorragende Saison freuen. Gerade nach den von der Pandemie gezeichneten Winter 2020 und 2021 war heuer von Einschränkungen nichts mehr zu spüren. Das merkte man auch an den Gästezahlen. Rund 15.500 dürften es beim derzeitigen Schnitt zum Saisonende werden. Damit würden es knapp 2.000 mehr sein, als im vorangegangenen Winter.

„Wir sind wirklich sehr zufrieden mit der heurigen Saison“, betont Jahn. „Man hat gemerkt, dass die Menschen wieder raus wollten. Auch dass es im Gasthaus keine Maskenpflicht mehr gab, machte einen enormen Unterschied.“ Mehr Gäste insgesamt und auch wieder viele Schulen besuchten das Schidorf. So gab es wieder zahlreiche Skikurse. Keiner davon musste laut Jahn dieses Mal abgesagt werden. Zu den Saisonhighlights zählte unter anderem die Bezirksschulmeisterschaft über zwei Tage mit hunderten Teilnehmern.

Im Jänner an die Grenzen des Machbaren gestoßen

Ab dem Saisonstart konnte zudem durchgehend gefahren werden. Aufgrund des kalten Dezembers gab es genügend Schnee. Im übermäßig warmen Jänner hatte das Schidorf trotzdem zu kämpfen. „Wir waren schon an der Grenze. Wenn es noch länger so warm geblieben wäre, hätten wir den Betrieb sicher einstellen müssen“, erklärt der Geschäftsführer.

Mit den im Dezember angelegten Schneedepots und künstlicher Beschneiung kam man trotz der Widrigkeiten durch die außerordentlich warmen Jänner-Wochen. Ohne Pistenbeschneiung ist an einen Liftbetrieb mit den milden Wintern in unseren Gefilden aber generell nur mehr selten zu denken. Durchgehend kalte Temperaturen sind mittlerweile eine Seltenheit.

Energiekosten sind dabei auch ein zentrales Thema, wenngleich das Schidorf heuer noch vom alten Stromvertrag profitieren konnte. „Unser aktueller Vertrag läuft allerdings aus. Für die kommende Saison müssen wir noch schauen, wie wir die Preisentwicklung beim Strom ausgleichen“, berichtet Jahn. Er denkt etwa an den gemeinsamen Stromkauf mit anderen Liften in Niederösterreich. „Vielleicht können wir so einen niedrigeren Preis erzielen“, meint er.

Auch wenn der Strom heuer noch nicht so ins Gewicht fiel, beim Diesel musste das Schidorf tief in die Tasche greifen. Fast das Doppelte hätte man laut Jahn hier zahlen müssen. Eine Preiserhöhung der Liftkarten war so auch unvermeidbar. Rund sechs Prozent wurden die Tickets in diesem Winter teurer.

Davon ließ sich aber wohl kaum jemand abstoßen, wie die Besucherzahlen beweisen. Nun will man im Schidorf noch die letzten paar Tage der heurigen Saison genießen. Am Samstag wird zum Familienskitag geladen. Familienpassbesitzer erhalten eine 50-prozentige Ermäßigung auf die Liftkarten. In Kirchbach hofft man zu den letzten Saisonschwüngen wieder auf Kaiserwetter.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.