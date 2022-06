1.767 neue Schnapsgläser für Museum

Werbung

Durch eine großzügige Schenkung konnte die bestehende Sammlung um 1.767 Gläser erweitert werden. Die großzügige Spenderin ist Gertraud De Zwaan aus Wien. Sie übergab dem Museum ihre private Glasformensammlung, die sie in über 50 Jahren zusammengetragen hat.

Besonderheiten dabei sind Gläser aus der Puppenküche der Kaiserin Sissi, Urangläser, Gläser der Wiener Werkstätte von Josef Hoffmann und Adolf Loos und Überfanggläser. Die Gläser werden in einer original Jugendstil- und in einer original Biedermeier-Vitrine sowie in dafür von Hartl Haus speziell angefertigten sieben neuen Vitrinen gezeigt.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.