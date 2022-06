70 Jahre NÖBV: Musikkapelle jubiliert

Werbung

Die Musikkapelle feiert am 11. und 12. Juni ihr 85-jähriges Gründungsjubiläum mit einem großen Bezirksmusikfest. Anlässlich dieses Jubiläums präsentiert man sich in einer neuen Vereinstracht. Zwei Tage mit großem Festzelt, Blasmusik, Marschmusikbewertung, Vergnügungspark und guter Stimmung warten auf die Besucher.

Das Fest

Am Samstag findet die Marschmusikbewertung der BAG Zwettl am Sportplatz Echsenbach statt. Um 14 Uhr folgt nach dem Einmarsch aller Musikvereine das Gesamtspiel mit 600 Musikern. Danach stellen die Musikkapellen bei der Marschmusikbewertung ihr Können unter Beweis. Ab 17 Uhr unterhalten „Dogehta-Blech“ und danach die Musikband „Elchos“ im Festzelt. Am Sonntag wird das Jubiläum nach der Feldmesse mit einem Frühschoppen der Musikkappelle Echsenbach gefeiert.

Das größte Geschenk zum Jubiläum machte man sich mit dem Ankauf neuer Trachten. Nach über 20 Jahren kleidet die Musikkapelle Echsenbach alle Mitglieder mit einer neuen Uniform ein. „Die Musikkapelle bedankt sich recht herzlich für die großzügigen Spenden der Firma Hartl Haus und der Marktgemeinde Echsenbach. Unser Dank gilt auch all jenen, die durch ihre Spende bei unserer Hutaktion vergangenes Jahr einen Beitrag geleistet haben“, betont Obmann Martin Baireder. Die neue Tracht wird erstmals am Samstag beim Bezirksmusikfest in Echsenbach ausgeführt. Offiziell präsentiert wird sie am Sonntag beim Jubiläumsfrühschoppen.

Lange Tradition

Die Musikkapelle Echsenbach besteht bereits seit dem 29. Juni 1937. Damals hat sich der junge Pfarrer Karl Hautz zum Ziel gesetzt, für Echsenbach einen Musikverein zu gründen. Er fand schnell gute Stimmen und musikalische Talente und formierte eine Jugendkapelle. Der erste Kapellmeister war Alois Kletzl, gefolgt von Alois Garschall. 1948 fand der erste Kirtag mit Platzkonzert und anschließender Kirtagsmusik am Marktplatz in Echsenbach statt. In diesem Jahr wurde Leopold Weiß zum Kapellmeister ernannt. Danach ging die Dirigentennadel an Johann Katzinger (1953), gefolgt von Johann Kainz ab 1997. Seit 2009 steht der Verein unter der musikalischen Leitung von Reinhard Katzinger. Die erste gemeinsame Uniform gab es im Jahr 1975 bei der 800-Jahr Feier der Marktgemeinde Echsenbach. In den Jahren 1987 und 1999 folgten die weiteren Uniformen.

Über die Jahre wurde die Musikkapelle fixer Bestandteil der örtlichen Gemeinschaft. Die Musikkapelle ist ein sehr aktiver Verein in der Gemeinde Echsenbach und aus dem Gemeindegeschehen nicht mehr wegzudenken. Die Musikkapelle, welche unter Obmann Martin Baireder geführt wird, zählt derzeit 37 Mitglieder, vier Marketenderinnen und zwei Ehrenmitglieder.

