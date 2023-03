Abschied von Kollegin: Maria Weixlbraun geht in Pension

Die langjährige Mitarbeiterin Maria Weixlbraun verbrachte am Mittwoch, 15. März, ihren letzten Arbeitstag im Kindergarten Echsenbach. Sie tritt am 1. Juni ihren wohlverdienten Ruhestand an und wurde jetzt verabschiedet. Maria Weixlbraun war seit 1990 als Kinderbetreuerin in Echsenbach tätig und aufgrund ihrer ruhigen und liebevollen Art besonders bei den Kindern immer sehr beliebt.

Um die Lücke zu schließen, die Maria hinterlässt, wurde mit 1. März Raphaela Knapp als Kinderbetreuerin aufgenommen und bei der Gelegenheit auch ganz offiziell im Team des Kindergartens Echsenbach willkommen geheißen.

Neben Bürgermeister Josef Baireder und Amtsleiterin Maria Kletzl nutzen auch ihre Kolleginnen sowie die Kindergartenkinder und einige Eltern Marias letzte Arbeitswoche, um sich bei ihr für ihr liebevolles und umsichtiges Wirken gebührend zu bedanken.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.