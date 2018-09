Im Endspurt für die Eröffnung am 12. Oktober liegen die Bauarbeiten am neuen Feuerwehrhaus.

Beim mit 1,4 Millionen Euro bezifferten Projekt dürften der strenge Budget- und Bauzeitplan eingehalten werden, freuen sich Bürgermeister Josef Baireder und Feuerwehrkommandant Karl Holzmann. Die ersten Arbeiten begannen am 8. Mai des Vorjahres, am 31. Juli 2017 begann Hartl Haus mit den Montagearbeiten des Bürogebäudes. Die Feuerwehr Echsenbach ist bereits in das neue Heim eingezogen, da das alte Feuerwehrhaus zur Vergrößerung des Bauhofes umgebaut wurde.

Schon jetzt über 11.000 freiwillige Stunden

Die Feuerwehr brachte sich bisher mit über 11.000 freiwilligen Arbeitsstunden und rund 100.000 Euro ein. „Das innerhalb eines Jahres zu schaffen, war ein sehr massiver Arbeitsaufwand. Die Mitglieder waren stark gefordert, haben ordentlich Gas gegeben und eine Top-Leistung erbracht“, zeigt sich Holzmann stolz auf seine Mannschaft.

Er freut sich aber auch über die große Unterstützung, die die Feuerwehr beim Hausbau hatte. So wurden die Helfer beispielsweise zu mittag gratis im Gasthaus Klang von Feuerwehrkamerad Sepp Klang verköstigt. Bei der Extra-Haussammlung für das Feuerwehrhaus zeigten sich die Einwohner auch überaus spendenfreudig.

„Es gibt sehr viele Unterstützer und Helfer. Ich hätte mir so ein tolles Zusammenhelfen nicht erwartet“Feuerwehrkommandant Karl Holzmann

„Es gibt sehr viele Unterstützer und Helfer. Ich hätte mir so ein tolles Zusammenhelfen nicht erwartet“, sagt der Kommandant der über 100 Mitglieder großen Feuerwehr.

Das neue Feuerwehrgebäude besteht aus einer über 270 m großen Fahrzeughalle (die stellte Leyrer + Graf auf) mit vier Toren sowie dem zweigeschoßigen Bürogebäude, der rund 210 m Außenmaße aufweist. Während im Erdgeschoß Garderoben, Wasch- und Kommandoraum beheimatet sind, gibt es im ersten Stock einen 65 m großen Schulungsraum, der mit einem 24 m großen Jugendraum verbunden werden kann. Weiters gibt es noch einen Chargen- sowie einen Mannschaftsraum.

Die Beheizung erfolgt über das Echsenbacher Fernwärmenetz. Das Haus ist mit einem mordernen Smart Home-Konzept ausgestattet. Das Licht wird über ein interaktives Loxone-Bussystem gesteuert. Bei einem Alarm in der Nacht beispielsweise, „schaltet sich“ das Haus komplett ein.

Natürlich wurde das Haus nach Niedrigenergiestandard und mit einer kontrollierten Wohnraumlüftung errichtet. Ein barrierefreier Zugang zum Bürogebäude ist über die Fahrzeughalle möglich.