Die Sanierungsarbeiten am Überlauf des Badeteichs in Echsenbach sind abgeschlossen.

In den Wochen von 3. bis 17. Mai wurde in der Marktgemeinde Echsenbach der Überlauf des Badeteichs in der Freizeitanlage instandgesetzt beziehungsweise ausgebaut. Dieser war bei einem Gewitter mit Starkregen im Juni 2020 durch das über die Ufer tretende Wasser des Badeteichs stark beschädigt worden. Die Sanierungsarbeiten wurden von der Firma Brinnich/Neuwirth in Zusammenarbeit mit der Abteilung Wasserbau des Landes NÖ und Vizebürgermeister Christian Kletzl durchgeführt.

Überlauf schützt jetzt auch vor Überflutungen

Da in Zukunft leider häufiger mit derartigen Starkregenereignissen zu rechnen ist, beschloss der Gemeinderat, die Steinlegung des Überlaufes nicht nur wiederherzustellen, sondern so auszubauen, dass zukünftige Überflutungen ohne Schäden abgeleitet werden können.

Unter der fachkundigen Bauaufsicht der Abteilung WA3 (Wasserbau) des Landes wurde nunmehr die desolate Steinschlichtung entfernt, der Untergrund stabilisiert, die Böschung mit Schottermatten (das sind mit Schotter gefüllte Drahtgeflechte) ausgelegt und an der Sole ein Tosbecken errichtet. Somit wird verhindert, dass die Böschung noch einmal abgeschwemmt werden kann. Das Tosbecken bremst anschließend das abfließende Wasser so ab, dass es geregelt abfließen kann.

Die Schottermatten wurden abschließend mit Humus überdeckt, um eine Begrünung des Hanges zu ermöglichen. Somit wird nicht nur eine potenzielle, zusätzliche Gefahrenquelle in direkter Nähe des Spielplatzes verhindert, sondern durch die Durchwurzelung auch zusätzliche Stabilität und ein naturnahes Ambiente erreicht.

Baustelle unter großem Aufwand trockengelegt

Durch die sehr nassen Bodenverhältnisse beim Bau musste die Baustelle unter großem Aufwand mit Schotter und Lehm trockengelegt beziehungsweise abgedichtet werden. Bernhard Lehr hatte glücklicherweise sein Einverständnis dafür gegeben, das Bauwerk größtenteils auf seinem Waldgrundstück zu errichten beziehungsweise die Zufahrt zur Baustelle über selbiges zu ermöglichen. Dadurch konnten größere Flurschäden in der Freizeitanlage von vornherein vermieden werden.