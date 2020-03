Viele begeisterte Schi- und Snowboardfahrer nahmen am 29. Februar am Echsi Race in Kirchbach teil. Am Abend erfolgte dann die Siegerehrung in Echsenbach.

In der Altersklasse Kinder 1 konnte sich David Meixner als schnellster Läufer durchsetzen. Ihm folgten Lisa Reiterer und David Zlabinger. In der Klasse Kinder 2 stand Samuel Flicker ganz oben, gefolgt von Maximilian Zauner und Leonie Marchsteiner. Die schnellste in der Damenwertung war Katharina Layr. Ihr folgten Judith Zauner und Angelika Weiß. Mario Sinhuber setzte sich bei den Herren vor Markus Spitzer und Georg Zauner durch.

Neben der Ermittlung der schnellsten Läufer ging es im Hauptbewerb, der Gleichmäßigkeitswertung darum, bei beiden Läufen ein möglichst gleiches Ergebnis zu erzielen. Bürgermeister Josef Baireder betonte bei der Siegerehrung, dass sich bei den ersten 27 Plätzen die Zeiten nur um bis zu einer Sekunde unterschieden. Platz eins erreichte hier Georg Zauner, dessen Zeiten sich nur um fünf Hundertstel unterschieden. Haarscharf dahinter befand sich Reinhard Weixlbraun gefolgt von Markus Spitzer.