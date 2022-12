Eindrucksvolle Bilanz: 6.571 Einsätze des Roten Kreuzes Allentsteig

Werbung

Die Rot-Kreuz-Bezirksstelle Allentsteig lud alle Mitarbeiter zur Bezirksstellenversammlung ins Gasthaus Klang in Echsenbach ein. Bezirksstellenleiter Andreas Schleritzko konnte dazu auch zahlreiche Ehrengäste begrüßen.

Bezirksstellengeschäftsführer Martin Baireder zog eine eindrucksvolle Bilanz über das abgelaufene Jahr. Die Sanitäter wurden demnach zu 6.571 Einsätzen gerufen und haben dabei knapp 296.000 Kilometer mit fünf Einsatzfahrzeugen zurückgelegt. In den Gesundheits- & sozialen Diensten gab es einen Zuwachs bei den gelieferten Mahlzeiten im Rahmen der Aktion Essen auf Rädern.

Hier wurden in den Gemeinden Allentsteig, Göpfritz/Wild und Pölla 16.744 Portionen von freiwilligen Mitarbeitern ausgeliefert. Pandemiebedingt konnten im abgelaufenen Jahr nicht alle Leistungsbereiche in vollem Umfang angeboten werden, speziell in der Seniorenbetreuung und in der Jugendarbeit war das Angebot eingeschränkt. Der Bezirksstellenfachreferent für Finanzen, Erwin Elsigan, gab einen kurzen finanziellen Einblick in alle Leistungsbereiche. Nach dem Bericht des Rechnungsprüfers Stephan Gerstl wurde die Bezirksstellenleitung einstimmig entlastet.

Ehrungen und Beförderungen

Anschließend wurden von Vizepräsident Hans Ebner und Bezirksstellenleiter Andreas Schleritzko Ehrungen und Beförderungen vorgenommen. Hans Ebner bedankte sich bei den Mitarbeitern für die großartige Leistung, welche an der Bezirksstelle Allentsteig erbracht wird, über 50 Prozent der Leistungsstunden werden von Freiwilligen erbracht, das sei keineswegs selbstverständlich. Bürgermeister Josef Baireder hob in seiner Rede die Wichtigkeit der Bezirksstelle Allentsteig für jede einzelne Gemeinde hervor.

„Die rettungsdienstliche Versorgung der Bevölkerung ist viel mehr als eine Dienstleistung, es ist eine Daseinsvorsorge. Die präsentierten Zahlen zeigen eindrucksvoll, was im letzten Jahr von den Mitarbeitern geleistet wurde, und dies zum Großteil freiwillig“, bedankte er sich für die geleistete Arbeit.

