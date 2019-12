Bei einer Wintersonnwendfeier blickte Wehr in Echsenbach auf 120-jähriges Jubiläum zurück. Für 2020 ist die Sanierung eines Fahrzeugs sowie eine Kinderfeuerwehr geplant.

Die Freiwillige Feuerwehr Echsenbach feiert in diesem Jahr ihr 120-jähriges Bestehen. Es stellte sich also die Frage: „Was machen wir zum Jubiläum?“ Leopold Höchtl hatte schließlich die im wahrsten Sinne des Wortes zündende Idee: Eine Wintersonnwendfeier.

Dazu wurde am 20. Dezember eingeladen. Kommandant Jürgen Stundner begrüßte die Gäste und lud alle Kinder dazu ein, mit Fackeln das Feuer zu entzünden. Neben einem Punschstand gab es etwa auch eine Bastelstation für die Kinder.

Seit der Gründung der Feuerwehr vor 120 Jahren hat sich einiges verändert. Zur Zeit sind 85 Mitglieder aktiv dabei, 16 sind in der Reserve und die Feuerwehr-Jugend kann 13 Mitglieder aufweisen, darunter sind auch vier Frauen. Seit etwa einem Jahr ist Stundner der Kommandant der Truppe. Er erwähnte dass unter den Einsätzen nun mehr technische Einsätze als Brandeinsätze sind. Darauf, dass seine Feuerwehr immer wieder bei Ausbildungen und Wettkämpfen dabei ist, ist er stolz. So haben etwa einige Mitglieder die Führungskräfteausbildung absolviert oder waren an der Katastrophenhilfsdienst-Übung beteiligt.

Eines der größeren Projekte der Feuerwehr in den letzten Jahren war der Neubau des Feuerwehrhauses. Verwalter Georg Loishandl-Weiß meinte dazu: „Es ist schön, dass wir nach dem großen Projekt jetzt wieder in den Normalbetrieb übergehen konnten.“ Angenehm sei es, dass mit dem neuen Haus nun genügend Platz zur Verfügung steht. „Für uns ist jetzt normales Arbeiten möglich. Es gibt nun etwa eine Kleidungskammer und ein Büro, außerdem ein Notstromaggregat, falls es zum Stromausfall kommt“, erklärte Loishandl-Weiß. Der Neubau scheint auch die Jugend wieder für die Feuerwehr begeistert zu haben, denn seither sei zu bemerken, dass die Feuerwehrjugend wieder mehr neue Mitglieder habe.

Kinderfeuerwehr und Sanierung geplant

Erst in den letzten Monaten hat die Feuerwehr wieder Neuanschaffungen getätigt. So wurden Atemschutzgeräte angekauft und ein neuer Abschleppanhänger angeschafft, damit auch Elektroautos und Fahrzeuge mit Allradantrieb abgeschleppt werden können. Im neuen Jahr wird bei den Mitgliedern der Echsenbacher Feuerwehr ebenfalls keine Langeweile aufkommen. Es sollen weitere Ausbildungsprüfungen abgelegt werden und man plant, ein 38 Jahre altes Löschfahrzeug zu sanieren.

Stundner betonte die Mithilfe der ganzen Bevölkerung bei diversen Festen, die bereits in der ersten Jännerwoche wieder gefragt sein wird, denn dann gilt es den Feuerwehrball zu organisieren. Außerdem soll es 2020 eine Kinderfeuerwehr geben.