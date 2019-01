Nach 18 Jahren ging Karl Holzmann als Kommandant der Feuerwehr Echsenbach in die Feuerwehrpension.

58 Stimmberechtigte wählten bei der Jahreshauptversammlung am 27. Jänner unter der Leitung von Bürgermeister Josef Baireder einstimmig den bisherigen Kommandant-Stellvertreter Jürgen Stundner zu Holzmanns Nachfolger.

Für den frei gewordenen Stellvertreter Posten gab es zwei Kandidaten: Bernhard Unterweger wurde mit 42 Stimmen zum neuen Stellvertreter gewählt, Andreas Schrenk bekam 14 Stimmen, zwei waren ungültig.

„Karl hat heute das Zepter übergeben müssen. Er hat 18 Jahre vorgelegt. Jürgen, das wirst du toppen — du bist ja noch jünger“, lachte Bürgermeister Josef Baireder in seiner Ansprache. Mit nur eineinhalb Jahren Hausbau, in denen sie über 11.000 freiwillige Stunden investierte, hätte die Feuerwehr ihre Schlagkraft bewiesen. Was Holzmann auszeichnet: „Du warst immer jemand, der auf die Bevölkerung zugeht und Verständnis für Bürger hat“, betonte Baireder.

Holzmann wurde zum Ehrenhauptbrandinspektor ernannt und blickte auf 18 Jahre als Kommandant zurück. In dieser Zeit wurde die Mitgliederzahl von 83 auf 108 angehoben. 2000 wurde die Feuerwehrjugend Echsenbach gegründet, die ihm gemeinsam mit der Schwarzenauer Gruppe besonderen Dank und Anerkennung aussprachen. Zahlreiche Veranstaltungen wurden durchgeführt und Gerätschaften angekauft. Ein Höhepunkt war das Landesjugendlager 2009.

1080 Einsätze und 180 Schulungen wurden in Holzmanns Zeit absolviert. Jetzt wird noch die Feuerwehrjugend auf blaue Uniformen umgestellt. Stundner dankte Holzmann für seine besonderen Leistungen.

