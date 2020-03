Musik aus dem Zillertal war am 7. März im Gasthaus Klang in Echsenbach zu hören und lockte zahlreiche Zuhörer an.

Bereits zum zweiten Mal in Folge konnten Organisator Sepp Krapfenbauer und Wirt Josef Klang die beiden Gruppen „Die Zellberg Buam“ und „Die Fetzig‚n aus dem Zillertal“ für ein Frühlingskonzert in den Festsaal des Gasthauses holen. Damit stand eine, wie zu hören war, sehr musikalische Familie auf der Bühne. Bestehen doch „Die Zellberg Buam“ aus den Brüdern Gerhard, Herbert und Werner Spitaler und die beiden Söhne von Bandleader Gerhard, Georg und Michael Spitaler bilden mit Daniel Gruber „Die Fetzig‘n aus dem Zillertal“. Das Publikum zeigte sich begeistert und lauschte bis in die späten Nachtstunden den Zillertaler Klängen – eine Wiederholung des Events wird anstrebt.