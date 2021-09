Außerhalb der gewohnten Zeiten schob Bürgermeister Josef Baireder eine Gemeinderatssitzung aufgrund eines dringenden Anliegens ein. Dem Anschein nach hat die Gemeinde ein Rattenproblem.

„Es dürfte wieder eine Welle auf uns zukommen, weshalb wir dringend handeln müssen“, berichtete Baireder. Akut sei die Lage bereits in der Nordhangstraße sowie in der Katastralgemeinde Kleinpoppen. An diesen Stellen wurde bereits mit den entsprechenden Maßnahmen und Ködern reagiert.

Echsenbach stehe dabei nicht alleine da. Laut Baireder würden mehrere Gemeinden von einem erhöhten Aufkommen an Nagetieren berichten. Die Kanäle werden zwar alle zwei Jahre geködert, doch die letzte gemeindeweite Säuberungsaktion in Echsenbach liegt bereits zehn Jahre zurück. „Im Schnitt sollte so etwas aber alle fünf Jahre passieren“, meinte der ÖVP-Bürgermeister. Höchste Zeit also, der Plage wieder Herr zu werden, um die Verbreitung von Krankheiten zu vermeiden.

Flächendeckende Beköderung notwendig

„Deshalb ist es jetzt notwendig für uns als Gemeinde und auch von sanitätsbehördlicher Seite, dass wir eine flächendeckende Beköderung in jedem Haus in der Gemeinde vornehmen“, schilderte Baireder. Die Assanierungsgesellschaft Singer soll diese Aufgabe übernehmen. Aufgrund des geringen Angebotes in der Region fiel die Wahl laut Baireder auf den Wiener Kammerjäger. Geplant ist die großräumige Überprüfung im Oktober.

Köderboxen werden zu diesem Zweck auf jeder Liegenschaft aufgestellt. Die Kosten von 24,30 Euro pro Einfamilienhaus sind dabei von den Eigentümern selbst zu tragen. Weitere Informationen dazu sollen noch an Betroffene verteilt werden. Katzenbesitzer müssen sich keine Sorgen machen. Das verwendete Rattengift ist für Katzen ungefährlich, sollte diese eine vergiftete Ratte fressen. Bei Kenntnis von Ratten im eigenen Haus oder auf dem Grundstück gilt übrigens eine Meldepflicht an die Gemeinde.

Ein Update zur Nordhangstraße

Neben einigen weiteren Beschlüssen (siehe rechts) gab es von Bürgermeister Baireder auch einige Informationen zur anstehenden Sanierung der Nordhangstraße. Nächste Woche ist hier Baubeginn. Bei der Sanierung sollen auch ein Oberflächenwasserkanal errichtet und eine Gehsteigseite verbreitert werden, während die andere Seite wegkommt. Mit der Fertigstellung ist Ende November zu rechnen.

Bis dahin kann auch die Bushaltestelle in der Nordhangstraße nicht angefahren werden, weshalb der Bus in dieser Zeit beim Feuerwehrhaus halten wird. Zum Thema Schulbusse kündigte Baireder zudem an, dass mit einem geplanten Fahrplanwechsel im Dezember auch Gerweis angefahren werden soll. „Derzeit gibt es von dort außer dem Auto der Eltern keine Möglichkeit, wie die Kinder in die Volksschule nach Echsenbach kommen“, erklärte Baireder.