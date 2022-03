Ist Biogas eine Alternative?

Wir steuern in eine ungewisse Energiezukunft, das beweisen nicht nur die Ereignisse der vergangenen Tage. Die Erdgasreserven dieser Erde beispielsweise werden irgendwann erschöpft sein. Österreich ist obendrauf stark auf Importe angewiesen. So schnell wird sich daran auch nichts ändern. „Grüne“ Alternativen, wie etwa Biogas, gibt es aber. Dieses wird auch im Waldviertel produziert und bietet großes Potenzial, wie der Obmann der Obmann von Biogas Waldviertel, Martin Steiner, betont.

Die beiden betriebenen Anlagen in Echsenbach und Waidhofen liefern aktuell jeweils 500 Kilowatt Strom in der Stunde und verfügen über etwa 450 Kilowatt thermische Leistung. Gemeinsam mit der Firma Stark aus Irnfritz betreibt man zudem die Biogas-Anlage in Göpfritz, die 2019 aus dem Konkurs gekauft wurde.

Biogas wird vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen (Navaros) hergestellt, hauptsächlich Pflanzen wie Mais oder Gras. Auch Speisereste und andere organische Abfälle können Verwendung finden. Diese Form der Abfallverwertung wird laut Steiner in Zukunft noch viel wichtiger. „Es wird irgendwann nicht mehr leistbar sein, so viel wegzuschmeißen, wie es unsere Gesellschaft gerade macht“, meint er.

Der Prozess hinter der Herstellung ist in den Grundzügen recht schnell erklärt: In dunklen, sauerstofffreien Behältern (Fermentern) werden die organischen Materialen in einem vollkommen natürlichen Prozess von Bakterien zersetzt. Diese wandeln die Pflanzenteile in Zucker um und scheiden dabei Methan aus. Die Anlagen kann man sich dabei in etwa wie den Magen einer Kuh vorstellen, der aus drei Kammern besteht. „Wir nennen sie deshalb auch ‚Betonkühe‘“, erzählt Steiner. Auf dem Weg durch die Kammern werden bis zu 98 Prozent der Substanz abgebaut.

Strom, Wärme und dazu noch Dünger

Die Energie des gewonnenen Gases wird anschließend gleichermaßen für Strom und Wärme verwendet. Die Rückstände in der Anlage eignen sich hervorragend als Dünger in der Landwirtschaft. Das Konzept erfuhr um 2005 einen ersten Boom. In diesem Zeitraum entstand zum Beispiel auch die Biogas-Anlage in Göpfritz.

Einfach war und ist der Erhalt der Anlagen allerdings bis heute nicht. Der Göpfritzer Vorbesitzer musste 2019 nach langem Kampf in den Konkurs gehen. Auch die Finanzierung der Waidhofner Anlage war laut Steiner hart erarbeitet. „Nachdem es in der Zeit um 2010 schon ein paar Pleiten anderer Anlagen gab, fanden wir keine Bank zur Finanzierung.“

Aktuell bereitet das „Erneuerbare Ausbau-Gesetz“ (EAG) Sorgen. „Dieses bestimmt, wie viel Cent pro Kilowatt-Stunde wir von dem Strom bekommen. Erst dadurch haben wir eine gewisse Planbarkeit für die Zukunft“, erklärt Steiner. Der aktuelle Fördervertrag laufe Ende des Jahres aus und sei schon in der „Verlängerung der Verlängerung“. „Es ist eine typisch österreichische Lösung, dass man alles aufschieben muss“, meint der Biogas Waldviertel-Obmann.

Noch heißt es also warten, und das, obwohl man eigentlich große Pläne in der Hinterhand hat. Neben dem Biogas aus pflanzlichen Materialen erfährt nämlich auch das sogenannte Holzgas einen Aufschwung. In den vergangenen Jahren hat sich die Technologie dahinter stark weiterentwickelt, weshalb auch Biogas Waldviertel ausbauen will.

In Echsenbach wird bereits in Kooperation mit Hartl Haus mittels Holzresten Energie erzeugt. Mit komplett neuen Holzgas-Anlagen in Gmünd, Horn, Gastern und Vitis denkt man aber noch eine Nummer größer. Zentraler Umschlagplatz könnte Vitis werden, von wo die anderen Anlagen beliefert werden. Mit zentraler Lage und Bahnanbindung biete der Ort die besten Voraussetzungen, um den „kürzesten Weg vom Wald zum Strom“ zu garantieren.

„Die Standorte sind so ausgewählt, dass wir die Anlagen mindestens 8.000 Stunden pro Jahr unter Volllast von 800 Kilowatt-Stunden betreiben könnten“, sagt Steiner. Anders gesagt sei die Versorgung von 3.000 Haushalten möglich.

„Die Technik ist jetzt so weit entwickelt, dass man ans Investieren denken kann. Noch fehlen aber die gesetzlichen Rahmenbedingungen des neuen EAG. Deshalb geht gerade überall nichts weiter, und zig Anlagen stecken in der Pipeline fest“, schildert er.

Insellösung ratsam, bevor der Totalausfall kommt

Egal ob Blackout-Gefahr oder der Krieg in der Ukraine, die Faktoren, die unsere Energiezukunft beeinflussen, sind zahlreich. Umso wichtiger wäre es für Steiner, dass man sich Insellösungen leistet, um im Ernstfall nicht mit dem Totalausfall konfrontiert zu sein.

Biogas kann auch ins Erdgas-Netz eingespeist werden. Der Masseanteil würde natürlich Erdgas bleiben. Mehr Fokus auf das „grüne“ Gas könne aber nicht schaden, und es braucht neue Lösungen. „Letzten Endes leisten wir nur einen kleinen Beitrag, doch wir möchten damit auch zeigen, dass es die Alternativen gibt.“

