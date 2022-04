Großes Programm: Blasmusiker starten

Werbung

Der NÖ Blasmusikverband feiert heuer sein 70-jähriges Bestehen. Höchste Zeit also, dass bei einer Jahreshauptversammlung alle Pläne für das Jubiläumsjahr besprochen werden. Als Gastgeber der Versammlung der Bezirksarbeitsgemeinschaft durfte das Gasthaus Klang in Echsenbach fungieren. Die heimische Musikkapelle sorgte gleich für die passende Musik.

Nach zwei Jahren voller Entbehrungen und Veranstaltungsabsagen soll es heuer wieder zahlreiche Meilensteine geben. Los geht es am kommenden Samstag mit dem Bewerb „Spiel in kleinen Gruppen“ in Stift Zwettl. In den Sommer will man schließlich mit dem Bezirksmusikfest am 11. Juni in Echsenbach starten. Eine Fortsetzung findet der Blasmusik-Sommer mit dem Jubiläum „100 Jahre Niederösterreich“ am 25. und 26. Juni in Zwettl sowie mit dem „Weisen Blasen“ im Rahmen des Brasssteinfestivals am 16. Juli in Bad Traunstein.

Neues Jahr mit neuen Highlights steht an

Höhepunkt des blasmusikalischen Jahres wird die Landesmarschmusikbewertung am 27.August in Edelhof, bei der sich erstmals die in puncto Marschmusik besten Musikkapellen aus ganz Niederösterreich messen werden. Am 26.November findet dann wieder die Konzertmusikbewertung im Stadtsaal Zwettl statt. Die Blasmusik im Bezirk Zwettl ist also bereit, wieder voll durchzustarten.

Mit vielen lobenden Worten hob Echsenbachs Bürgermeister Josef Baireder den besonderen Stellenwert der Musikkapellen in den Gemeinden hervor und freute sich, nach längerer pandemiebedingter Pause wieder einmal „Live-Musik“ hören zu können. Bezirksobmann Martin Hausleitner und Bezirkskapellmeister Josef Weber freuten sich ebenfalls auf die lange überfällige „Rückkehr“ der Musikkapellen, sind doch die Veranstaltungskalender mit Frühschoppen, Feuerwehrfesten, Konzerten, etc. bereits gut gefüllt.

Neben den vielen anstehenden Highlights wurden auch einige vergangene Höhepunkte resümiert. So fand 2021 das Bezirksmusikfest mit Marschmusikbewertung in Zwettl statt, das trotz pandemiebedingter Herausforderungen durch die gute Organisation von Bezirksstabführer Georg Eibensteiner gemeinsam mit dem Musikverein Carl Michael Ziehrer Zwettl zu einem Ausrufezeichen der Blasmusik im Bezirk Zwettl wurde.

