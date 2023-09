Hartl Haus feierte Sommerfest am Werksgelände

Hartl Haus lud seine Mitarbeiter mit ihren Familien zum gemeinsamen Feiern ein. Das Werksgelände im Bereich der Outdoor-Living-World wurde zum gemütlichen Festbereich. Bei herrlichem Spätsommerwetter war Zeit für gemeinsame Spiele und viel gutes Essen. In lockerer Atmosphäre genoss die Hartl Haus Familie die gemeinsame Zeit. Bei spaßigen Team-Wettbewerben traten die Mitarbeiter beim Gummistiefel-Weitwurf, Scheibtruhen-Rennen, Promi-Quiz und Kostüm-Lauf gegeneinander an. Bei der Fotobox wurde die Zeit für lustige Erinnerungsfotos genutzt und im Kinderbereich fleißig gebastelt.

„Im Vorjahr war die Premiere unseres Sommerfestes und das Feedback unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeigte uns, dass das ein gelungener Start für eine schöne neue Tradition war. In diesem Jahr machten wir dank vieler fleißiger Hände unsere Hallen und Außenbereiche zum stimmungsvollen Festbereich. Herzlichen Dank an das Organisationsteam, das für einen gelungenen Tag gesorgt hat“, so Dir. Yves Suter, Geschäftsführer von Hartl Haus.

„Wir wissen, wie wertvoll die Freizeit und die Wochenenden für unsere Mitarbeiter sind. Darum ist unser Sommerfest nicht nur ein Mitarbeiterfest, sondern auch ein Familienfest geworden. An diesem Tag kommt die gesamte Hartl Haus-Familie vom Lehrling bis zum Pensionisten zusammen und nutzt die gemeinsame Zeit, um sich auszutauschen und näher kennenzulernen“, freut sich Suter über die gelungene Veranstaltung.