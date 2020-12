Hartl Haus erreichte zum siebenten Mal in Folge eine „ausgezeichnete Bonität“ und damit die höchstmögliche Auszeichnung der Wirtschaftsauskunftei „Creditform“.

132 Punkte ergeben eine „ausgezeichnete Bonität“ und zeichnen Hartl Haus erneut als finanziell kerngesund aus. Bei der Beurteilung der Bonität bezieht sich „Creditreform“ auf zahlreiche Kriterien, wie zum Beispiel die Auftragslage, Bilanzkennzahlen und Zahlungsweise des Unternehmens. Alle bonitätsrelevanten Merkmale werden im Rahmen einer Analyse einzeln bewertet und zu einer Gesamtnote, dem Bonitätsindex, zusammengefasst.

Ein sichtbares Zeichen der finanziellen Gesundheit ist der Neubau der Bautischlerei. Hartl Haus investierte hier rund 6,5 Millionen Euro in den Waldviertler Werksstandort. Der neue topmoderne Produktionsbereich wurde im November fertiggestellt. Für das kommende Jahr sind weitere Investitionen und Vergrößerungen am Werksgelände geplant.

„Der Hausbau ist die wahrscheinlich größte Investition im Leben. Umso wichtiger ist es, hier einen genauen und kritischen Blick bei der Wahl auf den Hausbaupartner zu werfen“, meint Direktor Yves Suter. „Unabhängige Zertifikate, wie das der Creditreform, ermöglichen es dem Konsumenten, greifbare Argumente bei der Entscheidung in die Hand zu geben.“

Kleiner Bonus für die Mitarbeiter

Wie in vielen Betrieben, musste auch bei Hartl Haus die Weihnachtsfeier ausfallen. Für die Mitarbeiter gibt es in diesem Jahr daher ein besonderes Weihnachtsgeschenk.

Hartl Haus hat sich mit sieben Gastronomen aus der unmittelbaren Umgebung zusammengeschlossen und den „Genießergutschein“ für seine Mitarbeiter ins Leben gerufen. Dieser kann in ausgewählten Restaurants in den umliegenden Bezirken eingelöst werden. „Wir möchten den Mitarbeitern ermöglichen, Zeit mit ihren Lieben zu verbringen und gleichzeitig die Gastronomie in unserer direkten Umgebung unterstützen“, meint Geschäftsführer Yves Suter. Zusätzlich erhält jeder Mitarbeiter ein kleines Präsent mit Waldviertler Schmankerln von Waldland, „Flotte Lotte“ und der Imkerei Stögerer.