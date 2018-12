Seit mittlerweile zehn Jahren befindet sich die Diensthundeinspektion (DHI) Echsenbach am Werksgelände von Hartl Haus in Echsenbach. Zum Jubiläum gratulierte die Hartl Haus-Geschäftsleitung dem Postenkommandanten Peter Enzmann.

Am 1. Dezember 2008 bezog die Diensthundestaffel Echsenbach das ehemalige Technikergebäude am Hartl-Werksgelände. Hartl Haus hatte damals nach der Übersiedelung der Technik-Abteilung in das neue Kompetenzzentrum das ehemalige Technikgebäude saniert und für die Anforderungen der DHI Echsenbach adaptiert. Das für den Polizeidienst erforderliche Nebengebäude, wie der Diensthundezwinger mit Auslauf und Garagen, wurden ebenfalls errichtet.

"Für uns ist es ein gutes und sicheres Gefühl"

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums statteten Geschäftsführer Peter Suter und Andreas Nichtawitz der Polizei-Diensthundestelle einen Besuch ab und überreichte als kleine süße Überraschung eine Geburtstagstorte.

„Dieses Jubiläum nutzen wir gerne, um uns für die gute Zusammenarbeit und Nachbarschaft zu bedanken. Für uns ist es ein gutes und sicheres Gefühl die Polizei als Nachbar zu wissen“, so Peter Suter.