Interview mit Bürgermeister Josef Baireder: „Bisserl umdenken“

Die Gemeinde Echsenbach wurde beim Gemeindetag in Grafenegg feierlich für ihre vielfältigen Projekte im e5-Programm mit vier „e“ prämiert.

NÖN: Herr Bürgermeister Baireder, was genau ist „e5“?

Josef Baireder: Das ist ungefähr wie das Haubensystem in der Gastronomie. Bei „e5“ geht es um die Umsetzung von energieeffizienten Projekten in der Gemeinde. Es gibt in Niederösterreich 65 Gemeinden, die dabei sind. Als wir 2016 beigetreten sind wurde ein Ist-Zustand in der Gemeinde erhoben und ein Maßnahmenkatalog mit fundierten Beratern erstellt. Die Umsetzung der Maßnahmen wird regelmäßig extern auditiert. Wir haben heuer 70,1 Prozent unserer energieeffizienten Gesamtmaßnahmen erfüllt und vier „e“ erhalten. Eine der ersten Gemeinden war Großschönau (Bezirk Gmünd), die fünf „e“ erreicht hat.

Welche Maßnahmen wurden dazu umgesetzt?

Baireder: Wir hatten beim Einstieg 2016 schon eine gute Ausgangslage und bekamen nach der 1. Zertifizierung im Jahr 2018 zum 1. Mal drei „e“ verliehen. Damals waren wir schon dabei, die komplette Ortsbeleuchtung der Gemeinde inklusive aller Katastralgemeinden auf LED umzustellen. Mittlerweile dimmen wir rund 60 Prozent der Ortsbeleuchtung in der Nacht sechs Stunden lang auf die halbe Leistung. Das heißt, in der Zeit zwischen 22 Uhr und vier Uhr früh brauchen wir nur die Hälfte der Energie. Durch das Umstellen auf LED hatten wir gleich eine Energieersparnis von rund 65 bis 70 Prozent, durch das Dimmen kommen wir auf eine Einsparung bis zu 80 Prozent.

Hat sich die Bevölkerung über das Abdunkeln der Straßen nachts nicht beschwert?

Baireder: Wie wir das umgesetzt haben, ist das keinem Menschen aufgefallen. Der Unterschied ist kaum sichtbar. Es gibt noch einige Straßenzüge in Echsenbach, die derzeit nicht gedimmt sind. Wo es technisch möglich ist, erfolgt in den nächsten Wochen eine entsprechende Umrüstung. Die Beleuchtung ist natürlich ein Sicherheitsaspekt, deshalb kann man sie nicht abdrehen. Statt 80 Watt früher bei den herkömmlichen Halogen-Lampen haben wir durch das Dimmen nur mehr einen Verbrauch von 13 Watt und dazu eine bessere Ausleuchtung, weil die LEDs so eingestellt werden können, dass sie nach unten auf die Straße und den Gehsteig leuchten.

Mussten sie auch die Laternenmasten austauschen?

Baireder: Nein, bei den allermeisten Laternen mussten wir nur die Aufsätze austauschen. Wenn wir die Laternenmasten auch noch ersetzen hätten müssen, wäre das schon sehr viel mehr ins Geld gegangen.

Wie lange ist die Amortisationszeit für diese Umrüstung?

Baireder: Damals haben wir ausgerechnet, dass sich in zehn bis zwölf Jahren diese Umstellung amortisieren wird. Durch die Teuerung der Energie wird sich die Amortisation beschleunigen.

Ist Energieproduktion auch ein Thema der e5-Gemeinden?

Baireder: Das ist ein wesentlicher Punkt: Energiegewinnung und das Erreichen von Energie-Autonomie. Wir haben heuer wieder drei PV-Anlagen auf dem Bauhof, am Kindergarten und am Gemeindeamt installiert. Bei der Kläranlage, Wasserversorgung und am Museumsdach bestehen seit längerem PV-Anlagen. Insgesamt produzieren wir in der Gemeinde auf Gemeindedächern nun 100 KWp. Damit decken wir den Eigenbedarf. Über die geplante Energiegemeinschaft wollen wir den Überschuss der Energiegemeinschaft zur Verfügung stellen und in eigene Gemeindegebäude ohne PV-Anlagen, oder an Haushalte rückführen.

Sie sind also schon auf ein Blackout vorbereitet?

Baireder: Wir haben gute Voraussetzungen für Selbstversorgung mit Energie. Zum Thema haben wir im Team die Überlegung, dass wir diese PV-Anlage auf dem Dach des Gemeindeamtes mit einem geeigneten Speicher verbinden. Dazu gibt es auch schon Notstromaggregate, mit denen man diese Energiespeicher befüllen kann, wenn keine Sonne scheint. Das Team unserer Energie-Profis schaut sich das gerade gut an, denn nur mit der richtigen Technik funktioniert das dann auch, dass man diesen Strom ins Haus einleiten kann.

Wie Energie unabhängig soll Echsenbach werden?

Baireder: Wir sind rein rechnerisch gesehen in der Gemeinde bereits Energie autonom. Unter anderem gibt es eine Biogasanlage der Biogas Waldviertel und eine Fernwärmeversorgung, die von einem Verein betrieben wird. So wurde beim Audit des Landes NÖ unsere Energie-Unabhängigkeit errechnet. Wir haben noch ein EnergiepProjekt im Visier. Dabei wollen wir ein Holzgaskraftwerk errichten und die dabei entstehende Abwärme dem Fernwärmenetz zuführen. Das wäre ein optimaler Kreislauf für unsere Gemeinde und die Haushalte in Echsenbach, denn hier hängen alle öffentlichen Gebäude und 60 Prozent der Haushalte am Fernwärme-Netz.

Trifft Sie somit die Teuerung der Energie nicht so hart?

Baireder: Es ist für uns ein überschaubares Problem, weil wir durch die PV-Anlagen viel Strom produzieren. Das Thema Gaspreis ist in unserer Gemeinde wenig relevant, weil wir ja in Echsenbach mit Fernwärme aus Biomasse versorgt sind. Was den Preis für Energie betrifft, die wir zukaufen, rechnen wir mit einer Steigerung auf 30 Cent pro Kilowattstunde. Aktuell bezahlen wir 9 Cent, im Vorjahr waren es vier.

Echsenbach ist mit knapp 1.300 Einwohnern eine kleine Gemeinde. Könnte dies alles auch eine große Gemeinde mit viel Fläche tun?

Baireder: Für all diese Dinge braucht man unbedingt eine „Grüne Einstellung“ – für mich persönlich war immer mein Motto: Ökologie und Ökonomie gehören zusammen, das muss sich rechnen – entweder direkt im Börsel oder natürlich als ökologisches Ziel für die nachfolgenden Generationen. Da schaut man nicht aufs Geld, weil es gehört zur Politik dazu, auf die nächste Generation zu schauen. Es ist sicherlich für große Gemeinden viel schwieriger, als für kleine Gemeinden – das sind andere Voraussetzungen, das ist ja klar. Aber Grundvoraussetzung ist der Öko-Gedanke. Ohne dem Mittun der Bevölkerung könnten wir keine e5-Gemeinde sein.

Was kann der Einzelne dazu beitragen?

Baireder: Es haben sich heuer extrem viele Bewohner wieder die Natur-im-Garten-Plakette erarbeitet. Zudem stehen viele zu unseren Öko-Maßnahmen. Wir haben in der Wohnstraße Bäume gepflanzt, wo vorher alles asphaltiert war. Anfangs waren nicht alle begeistert. Sie meinten, es gäbe zu viel Laub.

Dafür habe ich den Anrainern fünf Baumsorten zur Auswahl angeboten. Und wir haben diese dann gepflanzt. Hier gibt es Bienenwiesen im Ort, wenn die blühen, finden wir das schön. Wir verwenden keine Pestizide, sondern „bürsten“ das Unkraut von den Randsteinen. Ein bisserl umdenken muss man halt schon.

Wie das alles schaffen?

