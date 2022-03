Interview mit Yves Suter: Hartl Haus will eigenen Strom

Yves Suter leitet Hartl Haus und feiert heuer mit seinen Mitarbeitern das 125-jährige Bestehen des Familienbetriebes.

NÖN: Wie kam der Name Suter in den Familienbetrieb Hartl?

Yves Suter: Der Betrieb ging in Insolvenz, und mein Vater und mein Onkel kamen aus der Schweiz und haben Hartl Haus übernommen. Das kenne ich allerdings nur noch aus Erzählungen.

Wurde Ihnen die Firma in die Wiege gelegt?

Suter: Ja und nein. Ich interessierte mich bereits früh für den Bereich IT und Programmierungen. In diesem startete ich auch beruflich. Zu Hartl Haus bin ich gekommen, als damals die Schnittstellenprogrammierungen zwischen technischer Planung und Abbundmaschinen gebraucht wurden. Das war man erstes Projekt vor mittlerweile 16 Jahren im Betrieb und für mich der Startschuss. Zeitgleich interessierte ich mich immer mehr für Marketing, eine spannende Welt mit vielfältigen Möglichkeiten. So war es ein logischer Schritt, in diesen Bereich zu wechseln. Den Wechsel in die Geschäftsleitung vollzogen wir schrittweise, bis ich mit 2020 die alleinige Geschäftsführung des Betriebes übernommen hatte.

Wann sind Sie nach Österreich gekommen?

Suter: Ab meinem zehnten Lebensjahr habe ich meine Ausbildung in Wien gemacht. Als Kind bin ich in die Schule gependelt und an den Wochenenden oft in die Schweiz geflogen. Später bin ich von Wien nach Echsenbach gezogen, wo ich im Musterhaus gewohnt habe. Bevor ich zu Hartl Haus gewechselt bin, habe ich in Zwettl als Webdesigner gearbeitet.

Drei Monate lang durfte ich bei der Firma Kamper, einem Fertigteilhausunternehmen in Deutschland, in alle Bereiche reinschnuppern. Das war eine gute Gelegenheit, um den Tunnelblick zu nehmen.

Hartl Haus produziert mit regionalem Holz. Ist es leicht, das notwendige Holz aus der Region zu beziehen?

Suter: Wir haben zwei Sägereien aus der Region, die uns beliefern. Mit Stiedl und Holz Hahn arbeiten wir, soweit ich zurückdenken kann, und ich kenne beide Familien. Wir hatten ganz früh noch ein eigenes Sägewerk am Werksgelände, das allerdings vor vielen Jahren eingestellt wurde. Ich persönlich kenne das Sägewerk nur aus unserer Firmenchronik. Wir beschaffen das Holz regional im Umkreis von 150 Kilometern. Den Großteil beziehen wir direkt aus dem Waldviertel und immer aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Wir bauen hauptsächlich mit Fichtenholz. Lärchenholz wird zum Beispiel auch gerne für Fassadenelemente verwendet. In der Möbel-Tischlerei wird selbstverständlich auch anderes Holz verwendet. Aktuell wird hier vor allem Eiche von den Kunden angefragt. Für Dekorationselemente werden teilweise exotische Furnierhölzer verwendet, je nach dem, was der Kunde wünscht und auch im Moment modern ist. In unserem Furnierlager findet sich hier auch der eine oder andere Schatz.

Sie zeigen sich öffentlich sehr kritisch der Holzpreisentwicklung gegenüber.

Suter: Ja, das ist eine sehr unglückliche Entwicklung gewesen, dass die Preise letztes Jahr sehr gestiegen sind, ohne dass die Holzbauern mehr dafür verlangt haben. Der Grund dafür sind internationale Abnehmer, die diese Preise bezahlt und den Markt teilweise ruiniert haben. Wir gehen wieder dort hin, längere Vertragsbindungen mit unseren Holzhändlern zu haben. Faire und stabile Preise sind unser Ziel, die auch ein sicheres Kalkulieren für beide Seiten möglich machen.

Hartl Haus produziert Sonnenstrom für die eigene Produktion – wird das noch ausgebaut?

Suter: Ja, unser Ziel ist, 100 Prozent Strom zu erzeugen. Ich hatte die Hoffnung, eine Energiegenossenschaft zu gründen, aber da sind Firmen jetzt ausgeschlossen. Das wäre aber eine gute Gemeinschaft mit Privatpersonen gewesen.

Wir haben vor, jedes neue Gebäude mit Photovoltaik zu bestücken und bestehende damit zu ergänzen. Energie-Autarkie ist für uns kein realistisches Ziel. In fünf bis sechs Jahren wollen wir allerdings 75 Prozent unseres Strombedarfs selbst erzeugen – alles andere wird sich zeigen.

Was wird mit den Holzabfällen gemacht?

Suter: Wir haben nicht viele Holzabfälle, weil durch diese digitalen Prozesse so wenig Abfälle entstehen – das ist der Vorteil der industrialisierten Produktion. Aber das, was bei uns anfällt, wird der Fernwärmeanlage zugeführt.

Wird diese nachhaltige Philosophie in den Fertigteil-Häusern umgesetzt? Ist es auch ein Kundenwunsch?

Suter: Jeder, der mit einem Fertighaus liebäugelt, beschäftigt sich mit dieser Philosophie. Bei einem Holzhaus ist ja das C0 2 im Holz gebunden, es speichert viele Tonnen davon. Die Kauf entscheidung wird bewusst getroffen, weil es auch um Lebensphilosophie und Lebensqualität geht. Unsere Zielgruppe ist ökologisch interessiert.

Gibt es noch eine „persönliche“ Haus-Vision, die Sie gerne umsetzen möchten?

Suter: Ökologischer zu werden ist ein ständiges Bestreben, das wird nicht weniger werden – es kommen immer neue Erkenntnisse dazu und damit zu arbeiten und damit umzugehen, das ist die Verantwortung und Philosophie unseres Unternehmens. Wir werden uns ewig anstrengen müssen, das ist so.

Wie sehen Sie den Wettbewerb um Mitarbeiter?

Suter: Ich sehe das durchaus auch positiv, weil wir es bewusst erleben und die Wertschätzung gegenüber dem Mitarbeiter am gesamten Arbeitsmarkt steigt. Wir geben auch den Lehrlingen ein Mitspracherecht. Sie bekommen einen persönlichen Ansprechpartner, und wir unterstützen sie bei Weiterbildungen. Und natürlich darf der Spaß auch nicht zu kurz kommen. So sind zum Beispiel regelmäßige Lehrlingsreisen geplant. Mit unserem neuen Jobmodell 2 in 1 möchten wir auch neue Wege für Montagemitarbeiter zeigen. So können unsere Mitarbeiter sowohl im Werk also auch auf Montage sein.

Mit diesem Wechsel lassen sich Familie und Beruf besser kombinieren. Als Unternehmen muss man an sich selbst arbeiten. Mitarbeitern gute Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten und flexibel sein, das ist wichtig, um sein Team auch langfristig im Unternehmen zu halten. Wir bieten flexible Karrieren an. Das heißt, ein Mitarbeiter, der nicht mehr auf der Baustelle arbeiten kann oder möchte, kann in den Werksbereich wechseln. Ich sehe es als Aufgabe eines Unternehmens, solche Karrierewege zu schaffen.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden