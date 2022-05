Jubiläumsfeier: „Glückauf“ für Hartl Haus

Werbung

Über ein Jahr nach Baufertigstellung wurde im Rahmen des Tages der offenen Tür am 14. Mai bei Hartl Haus die 5.300 Quadratmeter große Bautischlerei im Kreise vieler Ehrengäste eröffnet. Gleichzeitig feierten Direktor Yves Suter und Peter Suter (Gesellschafter) mit Mitarbeitern, Freunden, Partnern und Gästen das 125-jährige Bestehen des Traditionsbetriebes. 2.000 Interessierte besuchten an diesem Tag das Werk in Echsenbach.

„Hartl Haus gehört zu unseren Lieblingskunden, wenn man das so sagen kann“, sagte Bezirkshauptmann Michael Widermann bei der Festansprache. „Wenn man hier zur Bauüberprüfung kommt und sieht, dass alle Auflagen erfüllt sind, das ist Freude.“ Davor erzählte Gesellschafter Peter Suter von der Übernahme von Hartl Haus gemeinsam mit Roland Suter. „Roland wäre jetzt genauso stolz wie ich. Wir hatten kein Wissen von der Produktion, aber das, was hier war, war das Wissen der Mitarbeiter, und daraus konnten wir schöpfen“, so Peter Suter.

Direktor Yves Suter sieht die Zukunft in der Schonung der Ressource Holz, deshalb sei die Entscheidung, diese Tischlerei zu bauen, eine leichte für ihn gewesen. „Wir setzen auf ein nachhaltiges Produkt. Nachhaltigkeit beginnt, wenn wir aus diesem Holz Fenster, Türen und Häuser produzieren“, so Yves Suter.

Mitarbeiter wurden an diesem Tag hoch gelobt, Zimmermänner zeigten sich in ihrer Zunfttracht, und die preisgekrönten Lehrlinge beim Lehrlingswettbewerb in Pöchlarn erklärten Interessierten die Tischlerarbeit.

Die Besucher dieses Tages bekamen Einblick in die gesamten Produktionstätigkeiten bei Hartl Haus, sahen entstehende Küchen, Treppen, Türen und Fenster. Letztere sorgten beim Tag der offenen Tür für besondere Aufmerksamkeit. Beim inszenierten Einbruch stand ein Hartl Haus-Fenster im Vergleich zu einem Kunststofffenster am Prüfstand.

Der Abend wurde im Kreis der Mitarbeiter verbracht. Mit Geburtstagstorte und gegrillten Köstlichkeiten klang der Tag gemütlich aus.

