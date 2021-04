In Echsenbach hat sich so einiges aufgestaut. Ganze 22 Punkte standen bei der letzten Gemeinderatssitzung auf der Tagesordnung.

Großprojekt „Am Aufeld“ auf festen Bahnen. Bei gleich zwei davon ging es um die Siedlungserweiterung „Am Aufeld“. So wurde bei der Sitzung die Vergabe der Angebote vom Gemeinderat besprochen. Auch ein Bebauungsplan wurde in der Sitzung erlassen. Schon Anfang April soll laut Bürgermeister Josef Baireder mit der Arbeit an Straßen, Wasser, Kanal, Strom und auch Glasfaser begonnen werden. Ziel sei die Fertigstellung im Juni, damit alsbald auch die ersten Hausbauer mit ihren Vorhaben starten können. „Zwei konkrete Interessenten gibt es schon“, schildert Baireder. Insgesamt sollen bei der Siedlungserweiterung 26 neue Bauplätze entstehen. Die Gemeinde teilt sich die Arbeit dafür in zwei Etappen auf: Zuerst werden 14 fertiggestellt, der Rest später. Um die 1.000 Quadratmeter sind für jedes Grundstück anberaumt.

Straßennamen mit historischem Bezug. Im Zuge der Vergabe wurde auch über die Benennung der neuen Straßen entschieden. Für die Hauptstraße fiel die Wahl auf Hadmarstraße, angelehnt an den Gründer von Echsenbach, Hadmar von Ochsenbach. Die Nebengasse wird Tuchelgasse getauft, benannt nach dem Rittergeschlecht, das in Rieweis ansässig war.

Der Gutschein mit der Echse. Weiters wurden mehrere Projekte besprochen, die aus den diversen Arbeitskreisen der Gemeinde hervorgingen. So führte die Gemeinde jetzt die „Echsi-Cards“ ein. Diese fungieren als Gutscheine für 26 Betriebe in Echsenbach und sollen die lokale Wirtschaft fördern. Auch im Gesundheitsbereich, wie etwa bei Masseuren, würden die Gutscheine laut Baireder gelten.

„Kastlgreissler“ soll kommen. Zudem will man in Echsenbach einen Schritt in Richtung Nahversorgung setzen. Momentan sei das Angebot mit lediglich einer Bäckerei sehr dürftig, zumindest wenn es nach dem Bürgermeister geht. Jetzt soll ein „Kastl-Greissler“ kommen. Dabei handelt es sich um einen vollwertigen Verkaufsladen, der ähnlich zu vielen landwirtschaftlichen Direktvermarktern in einem Container untergebracht ist. Trotzdem soll er, so Baireder, ein Vollsortiment mit rund 700 Produkten bieten. Bevor aber weiter geplant werden kann, müsse man einen Betreiber finden. Der Standort solle im Stadtzentrum oder diesem nahe sein.

Photovoltaik für Energiezukunft. Auf gutem Wege sei auch das Projekt der Photovoltaikanlage, die von der Gemeinde auf mehreren Gebäuden, unter anderem dem Bauhof und dem Feuerwehrhaus, errichtet werden soll. Der erzeugte Strom würde dabei gemeindeweit zum Einsatz kommen. 50.000 bis 60.000 Euro sind für das Projekt anberaumt.

Ferienangebot für Kinder in Planung. Beschlossen wurde auch, dass die Gemeinde in Zusammenarbeit mit neun Vereinen im Sommer ein Ferienspiel für Kinder veranstaltet, sofern es Corona zulässt. Insgesamt zwölf Termine über den Sommer verteilt sind angedacht. Thema soll unter anderem auch die Umwelt und deren Schutz sein.

LED-Umrüstung fast abgeschlossen. Auch von der Umstellung auf eine gemeindeweite LED-Beleuchtung gibt es Neuigkeiten. Auch im Bereich der Freizeitanlage soll zügig umgerüstet werden. Der Gemeinderat beschloss dafür jetzt den Ankauf der entsprechenden Lampen, die schnellstmöglich installiert werden sollen.