Es begann eigentlich mit einer Verlegung des Kriegerdenkmals auf den Pfarrfriedhof und endete in einem Komplettumbau, der sich in den letzten Zügen befindet. Denn am 12. Oktober wird der neue Echsenbacher Hauptplatz gemeinsam mit dem Feuerwehrhaus neu eröffnet werden.

Bürgermeister Josef Baireder weiß, dass mit dem rund 350.000 Euro teuren Umbau der Marktplatz viel sicherer gemacht wird. So wurde beispielsweise der Gehsteig beim Lehr-Haus verbreitert und die Verkehrsführung im Kreuzungsbereich leicht verändert.

Projekt macht Kreuzung wesentlich sicherer

Bis auf den Sandsteinbrunnen, von dem in Hinkunft viel mehr zu sehen sein wird, wurde am Hauptplatz so gut wie kein Stein auf dem anderen gelassen. Auch gegenüber der Bäckerei bzw. dem Caféhaus wurden drei reguläre Parkplätze (Kurzparkzone) geschaffen und dafür die Straße etwas verbreitert. Die Engstelle sorgte im Winter für Probleme. „Wir kamen mit dem Schneepflug oft nicht durch, wenn Autos dort geparkt haben“, erklärt Straßenmeister Franz Edinger. Baireder ist Landesrat Ludwig Schleritzko sehr dankbar, denn der Komplettumbau wird im Wesentlichen von der Straßenmeisterei durchgeführt und war so erst für die Gemeinde leistbar geworden.

Edinger erörtert auch die Projekterweiterung mit der Straße vom Gemeindeamt bis zum Feuerwehrhaus. „Das ist für viele der Weg in die Schule, in den Kindergarten, in die Kirche und zum Gemeindeamt“, streicht der Bürgermeister Baireder die Wichtigkeit heraus. In vielen Teilen wurden Gehsteigkanten abgeflacht und somit kinderwagen- und rollstuhlgerecht.

Bei der Umgestaltung wurden auch alle Einbauten neu gemacht, womit die Firma Swietelsky beauftragt wurde. Das heißt, dass neben der neuen Leerverrohrung für das schnelle Glasfaser-Internet auch Kanal, Wasser, Strom und Fernwärme erneuert wurden.

Und warum die Verlegung des Kriegerdenkmals tatsächlich für die Umgestaltung verantwortlich ist: Die Verantwortlichen wollten den Platz des Kriegerdenkmals nicht komplett kahl lassen. Dabei sah man sich auch die Stützmauer an, bei der sich herausstellte, dass sie auch sanierungsbedürftig war. Und mit einer neuen Stützmauer konnte man letztendlich auch viele Grenzen zur Verbesserung des Gesamtarangementes verschieben und für mehr Verkehrssicherheit sorgen, was das Projekt noch umfangreicher machte.