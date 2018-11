Eine Aufstockung des Wehrbudgets ist für das Waldviertel von essenzieller Bedeutung. Das war der Grundtenor einer Informationsveranstaltung mit Verteidigungsminister Mario Kunasek.

Kunasek stand vergangene Woche im Gasthof Klang in Echsenbach vielen interessierten Besuchern Rede und Antwort. Auf Einladung des Allentsteiger Nationalratsabgeordneten Alois Kainz (FPÖ) hielt Minister Kunasek ein Grundsatzreferat über den Kurs der Freiheitlichen. Danach vertiefte er sich in die Situation des Truppenübungsplatzes Allentsteig als unverzichtbaren Übungsplatz und somit als bedeutenden Arbeitgeber. „Wir werden keine Soldaten ohne entsprechende Ausrüstung und ohne entsprechendes Training in einen Einsatz schicken,“ so Kunasek. „Hier spielen die Garnisonen Weitra, Horn und Allentsteig eine tragende Rolle.“

Bürgermeister Karl Elsigan aus Schwarzenau wies vor allem auf die Synergien in der Regionalentwicklung hin. „Der TÜPL Allentsteig ist der größte Arbeitgeber in der Region. Der in der Vergangenheit durchgeführte Abbau an Arbeitsplätzen am TÜPl ist für die Gemeinden spürbar. Für uns ist es wichtig, gemeinsam langfristige Strukturen zu entwickeln, die sowohl dem Bundesheer als auch den Anrainergemeinden dienlich sind.“

Alois Kainz bezeichnet den kurzfristig organisierten Besuch des Ministers in Echsenbach als Zeichen seiner Wertschätzung gegenüber der Region. Ein Gesprächstermin der Bürgermeister beim Minister wird folgen.