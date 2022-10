Projekt Community Nurse im Einsatz

Der Marktgemeinde Echsenbach ist es gelungen, gemeinsam mit zwölf anderen Waldviertler Gemeinden am österreichweiten Projekt „Community Nurses“ teilzunehmen. Zwölf diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen stehen, finanziert von der „Europäischen Union – Next.Generation“, kostenlos für Fragen der Gesundheitsförderung und Pflege zur Verfügung.

Seit Anfang September steht in der Gemeinde Echsenbach mit Marianne Zimm eine erfahrene Pflegekraft zur Verfügung, die ihr Wissen in dieses Projekt einbringen möchte und in Kooperation mit den Hausärzten, Pflegediensten und anderen relevanten Gesundheitsanbietern für Ihre Anliegen zur Verfügung steht. Ihr Angebot richtet sich vorrangig an die Zielgruppe 65 plus und deren Angehörige, jedoch wird sie für alle da sein.

